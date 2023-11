Un taglio miope, ci opporremo in Parlamento

"La legge di Bilancio 2024 – spiega il senatore dem Andrea Martella –, riserva purtroppo molte sorprese negative da parte del governo per molti comparti strategici del Paese. Tra questi c’è anche un settore importante non solo per l’economia ma anche per il pluralismo e la democrazia, come l’editoria. Leggo con molta preoccupazione e con solidarietà la nota della Fieg. Tagliare le risorse all’editoria, penalizzando un settore importante in un momento di transizione verso la completa digitalizzazione, è una scelta sbagliata e miope, a cui ci opporremo"