Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Cronaca
24 ott 2025
24 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Un sabato nel segno dei motori. Gratis il mensile Qn Mobilità

Fine settimana nel segno della lettura con un tema molto caro ai lettori di Quotidiano Nazionale, ovvero quello dei motori e delle nuove modalità di movimento. Sabato, in abbinamento gratuito con i giornali del nostro Gruppo, ci sarà il magazine QN Mobilità con un un focus sulla stagione invernale alle porte e le regole in materia di codice della strada sulle dotazioni per chi viaggia. Spazio alle novità in tema di auto, moto e bici e approfondimenti su treni e aerei. Riflettori puntati sulle nostre città, con l’evoluzione della mobilità a Pistoia, nodo nevralgico per la Toscana e il centro Italia.

Anche questo sabato dunque si rinnova l’appuntamento con una proposta editoriale davvero unica: gli inserti mensili del weekend – prima a pagamento – sono distribuiti in omaggio con ogni copia del quotidiano. QN Salus, QN Itinerari, QS Sport Magazine e appunto QN Mobilità sono quindi inclusi nel prezzo del giornale. Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare il rapporto con i lettori e rendere ancora più ricca e completa l’esperienza di lettura del fine settimana. QN Salus è il mensile dedicato alla salute e al benessere con focus anche su alimentazione, medicina sportiva e cura dei nostri amici a quattro zampe. QN Itinerari è invece l’inserto che racconta il meglio del Bel Paese attraverso un viaggio esperenziale nel bello e buono dello Stivale. E ancora. QN Mobilità ha invece acceso i riflettori sul nuovo modo di muoversi, dall’auto al treno, passando per l’abitar viaggiando o il mondo della nautica e della bici. Infine QS Sport Magazine, il fascicolo dedicato ai grandi campioni e ai temi più importanti dello sport, regalando una ribalta anche alle discipline ingiustamente considerate ’minori’. Gli inserti, da sempre molto apprezzati per la qualità dei contenuti, le inchieste, gli approfondimenti , i servizi speciali e le rubriche tematiche, saranno distribuiti quindi senza costi aggiuntivi. Un gesto di attenzione nei confronti del nostro pubblico, che ogni giorno ci sceglie e ci segue, e un ulteriore passo per rafforzare l’impegno verso un’informazione autorevole, accessibile e di qualità.

© Riproduzione riservata