Un sabato nel segno dei motori. Gratis il mensile Qn Mobilità

Fine settimana nel segno della lettura con un tema molto caro ai lettori di Quotidiano Nazionale, ovvero quello dei motori e delle nuove modalità di movimento. Sabato, in abbinamento gratuito con i giornali del nostro Gruppo, ci sarà il magazine QN Mobilità con un un focus sulla stagione invernale alle porte e le regole in materia di codice della strada sulle dotazioni per chi viaggia. Spazio alle novità in tema di auto, moto e bici e approfondimenti su treni e aerei. Riflettori puntati sulle nostre città, con l’evoluzione della mobilità a Pistoia, nodo nevralgico per la Toscana e il centro Italia.

Anche questo sabato dunque si rinnova l’appuntamento con una proposta editoriale davvero unica: gli inserti mensili del weekend – prima a pagamento – sono distribuiti in omaggio con ogni copia del quotidiano. QN Salus, QN Itinerari, QS Sport Magazine e appunto QN Mobilità sono quindi inclusi nel prezzo del giornale. Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare il rapporto con i lettori e rendere ancora più ricca e completa l’esperienza di lettura del fine settimana. QN Salus è il mensile dedicato alla salute e al benessere con focus anche su alimentazione, medicina sportiva e cura dei nostri amici a quattro zampe. QN Itinerari è invece l’inserto che racconta il meglio del Bel Paese attraverso un viaggio esperenziale nel bello e buono dello Stivale. E ancora. QN Mobilità ha invece acceso i riflettori sul nuovo modo di muoversi, dall’auto al treno, passando per l’abitar viaggiando o il mondo della nautica e della bici. Infine QS Sport Magazine, il fascicolo dedicato ai grandi campioni e ai temi più importanti dello sport, regalando una ribalta anche alle discipline ingiustamente considerate ’minori’. Gli inserti, da sempre molto apprezzati per la qualità dei contenuti, le inchieste, gli approfondimenti , i servizi speciali e le rubriche tematiche, saranno distribuiti quindi senza costi aggiuntivi. Un gesto di attenzione nei confronti del nostro pubblico, che ogni giorno ci sceglie e ci segue, e un ulteriore passo per rafforzare l’impegno verso un’informazione autorevole, accessibile e di qualità.