Un sabato da campioni del mondo. QS Sport Magazine gratis in edicola
17 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Un sabato dedicato all’approfondimento sportivo quello che attende i lettori di Quotidiano Nazionale. Domani in abbinamento gratuito con i giornali del nostro Gruppo, ci sarà il QS Sport Magazine con un focus sulle squadre maschili e femminili iridate di volley, sui campioni del tennis e sugli atleti che si preparano a vivere l’emozione delle Olimpiadi invernali.

Anche domani dunque si rinnova l’appuntamento del sabato con una proposta editoriale davvero unica: gli inserti mensili del weekend – prima a pagamento – sono distribuiti in omaggio con ogni copia del quotidiano. QN Salus, QN Itinerari, QN Mobilità e appunto QS Sport Magazine sono quindi inclusi nel prezzo del giornale.

Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare il rapporto con i lettori e rendere ancora più ricca e completa l’esperienza di lettura del fine settimana.

QN Salus è il mensile dedicato alla salute e al benessere con focus anche su alimentazione, medicina sportiva e cura dei nostri amici a quattro zampe.

QN Itinerari è invece l’inserto che racconta il meglio del Bel Paese attraverso un viaggio esperenziale nel bello e buono dello Stivale.

E ancora. QN Mobilità ha invece acceso i riflettori sul nuovo modo di muoversi, dall’auto al treno, passando per l’abitar viaggiando o il mondo della nautica e della bici.

Infine QS Sport Magazine, il fascicolo dedicato ai grandi campioni e ai temi più importanti dello sport, regalando una ribalta anche alle discipline ingiustamente considerate ’minori’.

Gli inserti, da sempre molto apprezzati per la qualità dei contenuti, le inchieste, gli approfondimenti , i servizi speciali e le rubriche tematiche, saranno distribuiti quindi senza costi aggiuntivi.

Un gesto di attenzione nei confronti del nostro pubblico, che ogni giorno ci sceglie e ci segue, e un ulteriore passo per rafforzare l’impegno verso un’informazione autorevole, accessibile e di qualità.

© Riproduzione riservata