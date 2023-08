Un popolo che vince in staffetta Campioni e outsider insieme L’Italia normale è quella migliore

di Leo

Non a caso gli antichi Greci l’avevano capito subito, promuovendo il mito di Olimpia, la leggenda di Filippide il maratoneta, il discobolo di Mirone, eccetera. E insomma sì, niente come l’atletica leggera è lo specchio dell’anima dei popoli. Correre, saltare, lanciare: le espressioni vitali primitive dell’essere umano. Da sempre.

Vale anche oggi, vale anche nell’epoca dello sport business. Contano gli sponsor, comandano i soldi e bla bla bla: ma poi ti salta fuori una storia come quella di Roberto Rigali, dall’altra sera vice campione del mondo nella staffetta 4x100, mica bruscolini, mica uno spritz al bar con gli amici.

Questo Rigali da ragazzino nelle competizioni territoriali tra Brescia e dintorni batteva un certo Marcell Jacobs. Poi Jacobs si è messo al collo l’oro dei Giochi e Rigali no. Nella classifica planetaria dei centometristi, il Carneade manzoniano in maglietta azzurra non figura tra i migliori 1500 (millecinquecento, esatto) specialisti. Tradotto: è uno che va piano.

Anzi, no. Non va piano! Coraggiosamente schierato nel quartetto azzurro, il presunto Carneade ha contribuito alla grandissima all’argento italiano. Era lì anche lui e non come intruso, non come turista per caso, non come invasore di campo, non come stalker.

E qui si innesta un altro ragionamento, che ci riporta all’atletica come specchio dei popoli. Nel senso che la nostra staffetta dei miracoli è l’espressione di un sentimento collettivo. Più forte, talvolta, persino della logica.

In breve. Per strutture, sistema scolastico, impiantistica, nel Bel Paese non siamo nemmeno lontanamente paragonabili agli americani. O ai britannici. E non disponiamo di talenti naturali come la Giamaica.

Eppure. Eppure l’ultima Olimpiade nella 4x100 l’abbiamo vinta noi e a Budapest siamo stati i migliori in scia agli inavvicinabili statunitensi. Di sicuro Jacobs è un fuoriclasse e Filippo Tortu sul rettilineo finale ti fa sempre venire in mente i versi dei suoi idoli Mogol e Battisti: come può uno scoglio arginare il mare?…

Ma è il resto, tra Rigali e il sardo Lorenzo Patta, che c’era già a Tokyo, a rendere l’idea sana di una italianità che si stacca dai luoghi comuni. Addio stellone, pizza e mandolino: banalmente, la gente dell’atletica azzurra lavora e fatica, suda, si spreme, s’ingegna e, rovesciando il concetto di una canzone di De Andrè, proprio non getta la spugna.

Può darsi (meglio, ne sono sicuro!) che l’Italia delle piste e delle pedane sia più avanti, più moderna del Paese che ci raccontiamo nelle cronache quotidiane della politica. È un’Italia inclusiva, con cittadini che magari non hanno la pelle bianca ma usano splendidamente il congiuntivo nelle loro interviste. Perché sono italiani veri e se fosse ancora qui, per insistere con la hit parade, Toto Cutugno troverebbe un verso anche per loro.

I Greci antichi lo avevano capito millenni fa. L’atletica leggera non è soltanto uno sport. È vita e la vita tutti la possiamo cambiare. In meglio, come insegna l’esempio di Roberto Rigali, il presunto Carneade.