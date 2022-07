Un piano da 100mila dosi al giorno Over 60 e fragili, ecco come funziona

Sono 12 milioni gli italiani potenzialmente interessati – in base alla nuova raccomandazione del ministero della Salute – a sottoporsi al secondo booster di vaccino anti-Covid. Destinari gli over 60 e i maggiori di 12 anni con fragilità. La nuova campagna di vaccinazione, dovrà procedere a un ritmo di 100mila dosi somministrate al giorno, ma "per raggiungere il target fissato c’è bisogno da una parte che le Regioni si mobilitino in fretta, e dall’altra che venga predisposta una adeguata campagna informativa, anche in virtù del fatto che il secondo richiamo rimane comunque non obbligatorio". È quanto spiega il generale Tommaso Petroni, direttore dell’Unità di completamento della campagna vaccinale, nella lettera fatto recapitare alle Regioni contenente le linee di indirizzo della nuova campagna di richiamo la quale – chiarisce – "si inserisce in un quadro normativo diverso da quello emergenziale e sarà incentrata sui vaccini a mRna standard".