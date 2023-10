Un milione di polacchi in piazza con l’opposizione. Il leader Tusk: "Il gigante si è svegliato" Migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Varsavia per partecipare alla marcia antigovernativa 'La marcia di un milione di cuori'. Donald Tusk, leader di Piattaforma Civica, ha esortato i manifestanti a votare per le elezioni. La protesta è stata contro il governo di Mateusz Morawiecki, con l'obiettivo di una Polonia dialogante con l'Europa e il mondo.