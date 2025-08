Un milione di giovani al Giubileo. Il Papa: costruite un mondo più umano

di Ottavia Firmani

"Cari giovani, dopo aver camminato, pregato e condiviso questi giorni di grazia, ci ritroviamo per vegliare insieme". A parlare, rivolgendosi a un milione di ragazzi e ragazze, è Papa Leone XIV. Davanti a lui un mare di bandiere, commozione e musica, nella giornata più attesa del Giubileo dei Giovani. Sotto il cielo nuvoloso di Roma, un fiume di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo ha invaso l’area riservata a Tor Vergata per la veglia di preghiera guidata dal Pontefice. Vengono da 146 paesi differenti, compresi quelli martoriati da guerre e crisi, come Gaza, Siria, Myanmar, Iran, Sud Sudan e Ucraina.

"Siamo partiti da Gerusalemme. Dovevamo essere di più poi però molti, dopo la guerra di marzo (con l’Iran, ndr), hanno cancellato il pellegrinaggio". Fra Jhonny Jallouf guida un gruppo di 25 giovani provenienti da Gerusalemme, ma ammette: "Non è stato facile". "Far partire i giovani cristiani dalla Siria, e da tutta la Terra Santa – spiega infatti il vicario della Custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas – è stato un cammino pieno di ostacoli". Nella folla, tanti giovani coreani (che ospiteranno la Giornata Mondiale della Gioventù nel 2027) e americani, orgogliosi del primo Papa statunitense della storia. "Arriviamo dal Perù, è speciale salutare un Pontefice come Leone" dice Jesus Colqepisco, da Lima. C’è chi balla, chi canta, chi gioca. Tutti riuniti lì, sullo stesso terreno dove anche Giovanni Paolo II, esattamente 25 anni fa, pregò insieme ai giovani nella Giornata mondiale della gioventù. "In quella notte di preghiera e di fede e di amore e di grande emozione – ricorda la premier Giorgia Meloni in un video sui social –, milioni di sentinelle del mattino hanno fatto sentire a Roma un chiasso che Roma non ha più dimenticato. Cari ragazzi – conclude – è arrivato il momento di fare risentire a Roma quel chiasso".

E quel chiasso, poi, è arrivato. Ancora prima che il "Papa nuovo" salisse sul palco. Ad anticiparlo, un pomeriggio di musica e arte. Sul palco l’esibizione, tra le altre, de Il Volo. Sul prato, tamburi, chitarre e concerti improvvisati. Poi, il boato. Il bagno di folla in Papamobile, e il cammino verso il palco con la croce in braccio. Al suo fianco, duecento ragazzi. Tra di loro, anche alcuni giovani rifugiati del Sudan e del Sud Sudan. "Uno degli obiettivi che portiamo nel cuore in questi giorni è la pace – spiega Padre Antoine Alan, che li ha accompagnati a Roma –, la pace per noi, per i Paesi che sono al confine, come Gaza, la Terra Santa, il Sudan, la Libia".

"Cercate la giustizia – l’invito del Pontefice –, rinnovando il modo di vivere, per costruire un mondo più umano. Il futuro ha bisogno di uomini e donne che siano testimoni di speranza". Giustizia, coraggio e verità sono le parole usate per rispondere ai dubbi dei giovani. Poi un focus sulle scelte e sull’amicizia, definita "strada per la pace". Una giornata di festa segnata anche da una notizia triste: la morte di una 18enne egiziana, Pascale Rafic, in Italia per il Giubileo. La ragazza, cardiopatica, aveva lamentato un malore nella mattinata di venerdì, ma i soccorsi non avevano rilevato particolari criticità. Poi nella serata di venerdì si è sentita nuovamente male. Trasportata in arresto cardiaco è deceduta prima dell’arrivo in ospedale. "Profondo dolore" e "spirituale vicinanza ai familiari della giovane e all’intera comunità" espressi dal Pontefice.