Un mese dall’alluvione L’acqua si è ritirata Ma tornare alla normalità costerà ancora miliardi

di Patrick Colgan

L’acqua che un mese fa travolse tutto e sconvolse la Romagna si è ritirata. Ma le ferite che ha lasciato sono tutte ancora aperte e rendono complicato, tortuoso, impossibile il ritorno alla normalità. Tantissime case inagibili, a volte interi condomini. E poi voragini e crepe negli argini dei fiumi, frane che hanno cambiato la forma delle colline e devastato le strade e l’agricoltura. Il fango invade ancora molti scantinati. Tasselli di vite che i romagnoli stanno cercando di rimettere insieme a fatica. Con una richiesta, di non essere dimenticati dopo la grande dimostrazione di solidarietà ricevuta dalle donazioni e dai volontari giunti da tutta Italia. E di fare presto. Perché da soli non sarà possibile rimettersi in piedi.

Va oltre la capacità di spesa degli enti locali per esempio la ricostruzione della viabilità: 686 strade sono ancora chiuse soprattutto a causa delle frane in collina. E i tempi si prospettano lunghi. Non solo per l’ingente spesa prevista – il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha parlato di "almeno un miliardo" –, ma anche perché in molti casi non sarà possibile ripristinare le strade nello stesso luogo. E di certo non mentre le frane sono in movimento: quelle tutt’ora attive sono ben 1.047. Ci sono frazioni isolate, cittadine divise a metà, agricoltori che non riescono a raggiungere i loro poderi – quelli che non li hanno visti sparire, con interi vigneti e uliveti trascinati a valle dal fango – o i loro animali.

Si sono ridotti i numeri delle persone ospitate nelle strutture della protezione civile o messe a disposizione dai comuni (alberghi in alcuni casi), ma sono ancora tante: in tutto 654, delle quali 336 a Ravenna, 241 a Forlì, 74 nel Bolognese, tre a Rimini. Il 20 maggio, nei giorni più duri dell’emergenza erano 4.963.

Le storie che questi numeri non raccontano sono però quelli delle persone ospitate da amici e parenti e che non sanno se e quando potranno tornare nella loro casa. O di chi non ha più il gas o la cucina, un problema che riguarda ancora tanti, mentre chiudono in diverse città le strutture che fornivano pasti caldi a chi ne aveva bisogno.

Ieri un’ordinanza della Protezione civile nazionale ha disposto la sospensione delle rate dei mutui oltre che per le aziende e i cittadini con edifici inagibili anche per l’agricoltura. Un aiuto che però difficilmente basterà per un settore colpito in maniera durissima. Nel Ravennate fra gli agricoltori c’è chi pensa a manifestazioni eclatanti, scendendo in strada con i trattori. "La situazione è esplosiva – ammette il presidente di Confagricoltura Ravenna, Andrea Betti –, i nostri associati hanno la sensazione di non aver altro modo di far capire quanto è grave la situazione in collina".

Il mondo economico chiede chiarezza. E lo ha ribadito il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, intervenuto a Bagnacavallo, all’evento ’Il dolore e la forza della cooperazione’: "Non si può più andare avanti con questa pantomima sul commissario – ha detto – dobbiamo avere la sicurezza di ricostruire in tempi rapidi. È nello spirito dei romagnoli essere orgogliosi, ma senza aiuti la Romagna da sola non ce la potrà fare".

C’è ancora da lavorare, c’è ancora da fare. Lo hanno detto a gran voce i cittadini che a Forlì hanno manifestato con cartelli al passaggio della Mille Miglia. "Noi le nostre macchine le abbiamo perdute" e "Non è il momento di festeggiare".

Per non dimenticare, da domani, sarà in edicola con Qn, il Resto del Carlino, la Nazione e il Giorno – al prezzo di 5 euro che saranno devoluti in beneficenza – il libro Quello che abbiamo perduto. Quello che abbiamo salvato, di Maurizio Maggiani e della fotografa Nicoletta Valla e realizzato con banca Ifis.