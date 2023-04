Un lampo squarcia la notte di Kiev "Un meteorite"

Allarme, sorpresa ma anche tanta ironia: l’enorme palla di luce che l’altra sera ha illuminato il cielo di Kiev ha scatenato una ridda di ipotesi, favorite anche dalle autorità locali che in un primo momento hanno parlato di un satellite della Nasa precipitato in Ucraina. Ipotesi poi smentita dalla stessa agenzia spaziale Usa, mentre si è fatta avanti quella di un possibile meteorite. Il bagliore è stato infatti visto "anche in Bielorussia", ha riferito il portavoce delle forze aeree ucraine, Yuri Ignat, spiegando che "i servizi speciali si occuperanno" di quello che appare come un meteorite.

Era stato il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, ad annunciato attorno alle 22 che un allarme aereo risuonato nella capitale poco prima – il primo a Kiev da 6 giorni – era in realtà dovuto non a un attacco russo ma alla "caduta di un satellite spaziale" dell’agenzia americana. Per evitare che i detriti facessero vittime cadendo a terra, è stato annunciato l’allarme aereo. La difesa aerea non è entrata in funzione, però.