Un gladiatore con la chitarra "Faccio musica da 40 anni Mi ispiro anche alla Bibbia"

di Benedetta Cucci

La musica si addice terribilmente alla voce di Russell Crowe, che arriva oggi al Comunale Nouveau con la sua band Indoor Garden Party, per l’ultima data italiana del tour, il cui incasso sarà devoluto agli alluvionati dell’Emilia-Romagna. Proposta su invito di Genoma Films, subito accettata. Una voce roca, profonda, un po’ alla Johnny Cash, mentre racconta di sé, della musica, suo grande amore da sempre al pari del cinema. Come un gladiatore a riposo dalle fatiche cinematografiche – l’immagine viene spontanea se si pensa al suo Oscar del 2001, ma non è proprio vero del tutto se lo si vede sul palco – l’attore neozelandese può finalmente dedicarsi al palco, al pubblico che lui incita da lassù "e che spesso, su mio invito, si alza e travolge i vip in prima fila" dice divertito. Questo viaggio italiano lo sta adorando, "per strada mi sento uno zio, perché tutti mi salutano" ammette con gioia.

E qui tornerà in vacanza coi suoi figli dopo la fine del tour europeo. Perché Russell, ormai per tutti solo un nome, è anche un tipo dalla vita "normale", che diventa euforico quando parla di concerti, di tutti quelli che ha visto nella sua vita.

"Faccio musica da quando ho diciassette anni e da allora ho continuato ad andare in tour e a pubblicare, quindi da poco più di quarant’anni – racconta– quindi per me la musica rappresenta quello che può essere per altri il rapporto con il teatro". Prosegue: "Ho partecipato a tante pièce teatrali, ho fatto molti musical, ma con una band è davvero diverso, perché non ti trovi con una ricetta pronta e finita, tutte le sere a ripetere le stesse battute, con i concerti c’è qualcosa di vivo, che cambia continuamente e che mi dà questo livello di entusiasmo, di eccitazione, è fantastico". Del cinema Crowe preferisce parlare poco, ma ecco che si scopre come alcuni testi di sue canzoni, siano stati scritti proprio sul set.

"La narrazione di un testo– spiega – a volte è semplice, lineare, basata su qualcosa che ti accade, altre volte invece è più complessa, fa riferimento a emozioni che circondano una cosa fittizia ma che sono reali, come succede in Let your light shine, è stata scritta mentre ero in Georgia, ad Atlanta a girare, io interpretavo un pastore battista del sud e recitavo accanto a Nicole Kidman in Vite cancellate e per prepararmi in quel periodo ascoltavo molta musica blues, andavo in giro per club, ero circondato da tanto gospel e così ho scritto questa canzone, ma non solo. In specifico leggevo dei pezzi della Bibbia, il libro di Ezechiele, che parla di ufo, macchine strane, a mo’ di battuta citavo, a chi mi chiedeva cisa avessi tratto dal libro, ‘se vedi cose cattive poi fai cose cattive’". Russell Crowe potrebbe andare avanti con le storie, è davvero uno story teller e lo si ascolterebbe per ore comodamente seduti. Ma quando si tratta di concerti, tutto cambia. "La mia band – precisa– non è stata progettata per essere osservata dalla poltrona, spinge le persone ad alzarsi, a ballare e questo è quello che mi piace". Quindi preparatevi al momento in cui Russell chiederà: "Volete rimanere seduti o volete scendere sotto il palco?".