Un figlio con l’alunno. Il marito della maestra: "Lei pagherà l’errore ma crescerò il bimbo"

"Mamma deve riparare a un errore e sarà assente per un po’ di tempo ma sarò sempre accanto a voi". Con queste parole la donna di Prato di 35 anni, ex assistente socio sanitaria, ha salutato i figli per andare a costituirsi in carcere a Firenze, in seguito alla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a sei anni e 5 mesi per violenza sessuale su un ragazzino che all’epoca dei fatti aveva meno di 14 e da cui ha avuto un figlio che ora ha 5 anni. La donna (di cui omettiamo il nome di tutelare i due figli minorenni), difesa dall’avvocato Mattia Alfano, è entrata ieri mattina nel carcere di Sollicciano a Firenze, dove c’è la sezione femminile più vicina a casa, e dove dovrà scontare almeno un anno di reclusione. Quanto resterà in cella è ancora poco chiaro. Avendo un figlio minore di 10 anni potrà ottenere i domiciliari quando avrà scontato almeno un terzo della pena in carcere. Undici mesi li ha già fatti ai domiciliari durante le indagini preliminari.

"Era agitata, confusa, preoccupata per i bambini. Il suo pensiero era per loro più che per se stessa", ha spiegato il marito, 36 anni, che le è sempre rimasto accanto e che ora dovrà prendersi cura dei due figli da solo, il più grande di 15 anni e il piccolo, nato dalla relazione extraconiugale con il minorenne a cui la donna dava ripetizioni di inglese per aiutarlo a preparare l’esame di terza media. L’uomo ieri era distrutto, stanco anche per il clamore mediatico che la vicenda ha avuto. La famiglia della vittima, il ragazzo che oggi ha 19 anni, assistita dall’avvocato Roberta Roviello, è molto provata e ha preferito non commentare la sentenza.

Come sta? Come stanno i bambini?

"Non bene. Il grande ha 15 anni e ha capito quello che sta accadendo, anche perché ha vissuto tutta la vicenda. Quando è cominciato tutto aveva 10 anni. Il piccolo è seguito da tempo da uno psicologo infantile che ci aiuta a capire come filtrare le informazioni".

È rimasto solo con i due figli, non sarà semplice.

"No, per fortuna avrò l’aiuto dei nonni. Da solo non ce la potrei fare. L’assenza si farà sentire".

Ha accompagnato lei sua moglie in carcere?

"Sì. Con mio padre".

Che cosa vi siete detti?

"Che ci rivedremo presto. Lei era preoccupata più per i bambini che per se stessa. È stato un momento difficile, drammatico".

Però eravate preparati. Le accuse erano pesanti e solide.

"Non si è mai preparati a una cosa del genere. Speravamo ancora. La nostra ricostruzione in aula è stata differente".

Nonostante tutto quello che è successo, è sempre rimasto accanto a sua moglie.

"Stiamo insieme da quando eravamo ragazzi. Anche io ho fatto i miei errori. Poi ci siamo parlati, abbiamo chiarito e abbiamo deciso di restare uniti, ci amiamo. Spero che torni presto. Per ricominciare".

Il primo figlio è suo naturale, il secondo riconosciuto.

"Sono i nostri figli, non c’è differenza".

Avete avuto più contatti con l’altra famiglia? Quella del ragazzo?

"No, mai. L’altra sera quando mia moglie era sulla porta di casa e stava salutando i bambini per andare in carcere è passato uno dei familiari. Mi è sembrato fuori luogo visto il momento doloroso".

Laura Natoli