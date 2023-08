Un femminicidio ogni 3 giorni "In arrivo nuove misure La legge deve prevenire ogni tipo di aggressione"

di Viviana

Ponchia

La mattanza continua. Da gennaio al 13 agosto sono state uccise 74 donne, 51 in ambito familiare, 36 per mano del partner o dell’ex. "C’è un momento in cui bisogna decidere – diceva Marilyn Monroe – O sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé". La coordinatrice forzista di "Azzurro donna" Catia Polidori pensa soprattutto alle principesse. Alle donne che non hanno la possibilità di seguire un corso di difesa personale, che hanno paura e muoiono: una ogni tre giorni. A settembre con altre colleghe presenterà una proposta di legge di rinforzo ai provvedimenti in arrivo sui femminicidi: risposte più rapide in caso di denuncia, rafforzamento delle misure cautelari, blocco dei beni. E assieme, la stampella della tecnologia: una app di Stato (come quelle che oggi già esistono ma solo su base volontaria) grazie alla quale scegliere di essere geolocalizzate e seguite via telefono quando non ci si sente sicure.

Onorevole, lei si sente in pericolo?

"Sì, come tutte. Non importa l’età, la latitudine, la provenienza sociale. I dati ci confermano che nei femminicidi questi fattori non contano. Ce lo racconta la cronaca, le percentuali non cambiano da anni. E puntualmente le tragedie aumentano in estate: mariti e stalker hanno più tempo a disposizione, si esce la sera e si abbassa la tutela. Ad agosto è difficile prendere in esame ogni caso con la dovuta tempestività".

Gli uomini si sono incattiviti? Sono sempre gli stessi?

"Il femminicidio è qualcosa di culturale, atavico. Non dimentichi che fino a 40 anni fa l’Italia contemplava il delitto d’onore, se picchiavi la moglie significava che la stavi correggendo. Usciamo da millenni di buio ma i punti fermi restano. Gli uomini sono superiori fisicamente e se la superiorità è solo presunta c’è il branco a compensarla. La società si è evoluta ma la natura non è stata domata dall’educazione. Ma io sono un’economista e faccio politica, lascio queste considerazioni ad altri. Anni fa proposi un quaderno scolastico con i diritti dei bambini e delle bambine, perché il rispetto si coltiva da piccoli. Oggi, da politica, insisto nel dire che bisogna parlare della violenza e dividerla in tre fasi. Il prima è la prevenzione, dall’educazione alla tecnologia. Il durante è ciò che succede quando una donna subisce o sta per subire, il momento drammatico in cui non tutte hanno il coraggio di chiedere aiuto. Sul dopo alzo le mani e mi rimetto al ministro Nordio. In ogni caso non è un problema di donne. Non possiamo limitarci a parlarne fra di noi".

Perché la legge sul femminicidio non è ancora abbastanza?

"Potrebbe bastare. Stanno arrivando tante cose e sicuramente serviranno. Purtroppo la legge non entra nella testa della gente. Ci sono matti che se ne fregano del braccialetto elettronico e non stanno alla larga".

lI ministro Salvini ogni tanto rilancia l’idea della castrazione chimica.

"Su questo non posso rispondere, è una questione medica e mi rimetto agli specialisti. Vorrei capirci qualcosa di più, a oggi credo solo di avere intuito che non è irreversibile".

Le nostre statistiche dell’orrore, l’Afghanistan, l’Iran, la Turchia che si tira fuori dalla convenzione di Istanbul. Il problema è mondiale.

"E come tale va trattato. Noi vorremmo arrivare con le leggi un minuto prima dello schiaffo. Aiutare la donna che non denuncia per paura che le tolgano i figli in quanto non può mantenerli, sostenerla se scappa di notte mentre l’aguzzino dorme e il giorno dopo non ha una casa in cui andare. Confido molto nel pacchetto Roccella. Le donne spingono tutte assieme trasversalmente, gli uomini sono un pochino più distratti ma alla fine ci arrivano anche loro e votano. Quello della violenza sulle donne non è un tema sul quale ci possiamo permettere di dividerci".