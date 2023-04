Un fallimento non ferma il pioniere

Cesare

De Carlo

Ma come? Il suo razzo, destinato alla Luna e a Marte, esplode e Elon Musk dice "prova entusiasmante"? Un megalomane? No. Un americano. E ancora oggi, a dispetto della Woke Culture, essere americani significa conservare lo spirito kennediano della frontiera. Quella fiducia smisurata, che in quasi tre secoli ha animato la declinante maggioranza bianca e ora i latino-americani ansiosi di integrarsi. Immigrazione ben diversa da quella in Europa. Dunque i fallimenti non contano. In Italia la procura avrebbe aperto il solito fascicolo. Ironia. Né l’Italia né alcun altra nazione possono nutrire ambizioni analoghe. Negli Stati Uniti sì: dopo la Nasa, la corsa allo spazio è diventata privata. Perché privata e non pubblica? Perché l’esplorazione dello spazio era troppo costosa per il bilancio federale e perché sono spuntati personaggi dalle disponibilità appunto spaziali e dalle logiche manageriali.

Questi tre personaggi sono il già citato Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Richard Branson (Virgin Atlantic). Si appoggiano alla Nasa solo per le attrezzature e i controlli. Ma della mitica Nasa hanno conservato l’entusiasmo come si esprime Musk. Quando Kennedy parlò della nuova frontiera i sovietici avevano già inviato Gagarin in orbita (aprile 1961). Otto anni dopo gli americani sbarcavano sulla Luna. Ovviamente Kennedy non inventava nulla. Quella frontiera esisteva già. Si era via via estesa dallo sbarco dei Padri Pellegrini in poi. Dapprima lungo le coste atlantiche, poi nel West, poi nel lontano Alaska e in America Latina. E non riguarda solo la geografia, ma anche e soprattutto l’innovazione, la tecnologia, gli standard di vita, l’economia e la supremazia strategica e militare. Questa è la nazione che ha vinto due guerre mondiali e poi la guerra fredda. Eventi epocali. Il cinese Xi lo sa. È ancora presto per la sfida decisiva.