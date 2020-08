I treni di ultima generazione sono dotati di un piccolo ma prezioso accorgimento capace di evitare eventuali errori ed eventuali distrazioni da parte dei macchinisti nel momento in cui bisogna lasciare il convoglio in sosta in una stazione: il blocco delle chiavi. Già, per riuscire ad estrarre le chiavi dal cruscotto dei moderni locomotori, al macchinista non basta spegnerne il motore ma deve anche attivare la modalità "sosta", vale a dire: i freni utili a garantire che il convoglio resti fermo sui binari. Se il macchinista spegne il motore ma non attiva i freni per la sosta, le chiavi restano bloccate nel cruscotto. Il treno di Trenord che ieri ha percorso i chilometri di binari che separano la stazione di Paderno d’Adda (Lecco) da quella di Carnate (Monza), non era di ultima generazione ma aveva 40 anni di onorato servizio e non aveva, quindi, il...

I treni di ultima generazione sono dotati di un piccolo ma prezioso accorgimento capace di evitare eventuali errori ed eventuali distrazioni da parte dei macchinisti nel momento in cui bisogna lasciare il convoglio in sosta in una stazione: il blocco delle chiavi. Già, per riuscire ad estrarre le chiavi dal cruscotto dei moderni locomotori, al macchinista non basta spegnerne il motore ma deve anche attivare la modalità "sosta", vale a dire: i freni utili a garantire che il convoglio resti fermo sui binari. Se il macchinista spegne il motore ma non attiva i freni per la sosta, le chiavi restano bloccate nel cruscotto. Il treno di Trenord che ieri ha percorso i chilometri di binari che separano la stazione di Paderno d’Adda (Lecco) da quella di Carnate (Monza), non era di ultima generazione ma aveva 40 anni di onorato servizio e non aveva, quindi, il blocco delle chiavi. Questo – in attesa che le indagini della procura facciano il loro corso – aiuta a comprendere come sia potuto accadere che il macchinista abbia spento il motore e si sia allontanato dal treno senza provvedere ad inserire i freni. A quel punto il treno si è trovato nella stessa condizione in cui si trova un’automobile quando la si lascia col motore spento, ma senza freno a mano attivato e senza marcia inserita.

Così il convoglio, intorno alle 11.55, quindi 16 minuti dopo il suo arrivo a Paderno, ha iniziato a muoversi per inerzia in direzione di Carnate aiutato nella sua marcia da due fattori, uno certo e l’altro plausibile. Il fattore certo è la leggera pendenza dei binari nella tratta considerata, una pendenza non superiore al due per mille, che però è diventata fondamentale per imprimere velocità a un convoglio che pesa 480 tonnellate. L’accelerazione via via acquisita dalle carrozze lungo i 7 chilometri di percorso è stata pari a quella che si sarebbe avuta se il treno avesse dovuto affrontare d’un tratto un dislivello di 70 metri.

Il fattore da verificare è l’assenza del personale di bordo che, per regolamento, una volta stoppato il treno, sarebbe dovuto restare in banchina negli immediati dintorni delle carrozze. E queste devono essere lasciate con le porte aperte. Secondo le prime ricostruzioni, il personale di bordo non era invece accanto alle carrozze e non è potuto intervenire tempestivamente. Anche da qui la decisione di Trenord di istituire una commissione interna "per chiarire cause e responsabilità, fra cui il comportamento dell’equipaggio".

Una volta che il convoglio ha iniziato la sua corsa, non si è potuto fare altro che attivare i semafori rossi lungo la linea interessata in modo da impedire eventuali incontri con altri treni e intervenire sugli scambi in modo da deviare il treno, in marcia senza conducente, su un binario tronco, come avvenuto e come prevede il protocollo. A deviare il treno è stato, nel dettaglio, il sistema di sicurezza di Rete ferroviaria italiana (Rfi), competente lungo i binari della linea interessata dal deragliamento.

Altre soluzioni non potevano essere perseguite perché un treno spento, nuovo o vecchio che sia, è un treno che non può dialogare con i sistemi di sicurezza che monitorano da remoto la circolazione ferroviaria. Lungo i binari sono infatti posizionate delle boe che rilevano la velocità e le condizioni di marcia del treno e se si riscontrano anomalie, il treno viene rallentato da remoto o addirittura fermato da remoto nello spazio di 50 metri. Perché questo sistema possa intervenire occorre, però, che il convoglio sia acceso altrimenti i software di bordo e quelli da remoto non possono incrociare i relativi dati. Un treno spento è, in sintesi, un treno invisibile e sordo ai sistemi di sicurezza attualmente presi sui binari ferroviari lombardi e italiani.

La consolazione di non poco conto è che il treno era ormai vuoto, non ne ha incrociati altri lungo la sua deriva e non si sono quindi avute vittime in una regione già segnata dal disastro ferroviario di Pioltello (alle porte di Milano) avvenuto il 25 gennaio 2018 e chiusosi con tre morti e 46 feriti, ma anche, soltanto cinque giorni fa, dallo scontro tra un treno e un’auto in coincidenza della stazione di Maleo (in provincia di Lodi), scontro nel quale ha perso la vita una donna e che sarebbe stato provocato, stando alle ricostruzioni di questi giorni, dal guasto a un passaggio a livello.