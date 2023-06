Un ciclone che ha cambiato tutti i partiti

Sofia

Ventura

Silvio Berlusconi della televisione fu un innovatore, così come del più generale mondo dei media e della pubblicità. Fu in grado di cogliere le aspirazioni di una classe media allora in ascesa, Interpretando il desiderio di nuovi stili di vita e offrendo una versione edonistica e banalizzata della legittima ambizione di una vita migliore. Certamente ha cambiato la comunicazione politica in Italia. Con una sorta di aggiornamento improvviso alle tendenze che già da molti anni si erano affermate in altri Paesi e una torsione all’italiana fatta di eccesso, esagerazione e banalizzazione, con lui irrompono la politica - spettacolo e il marketing politico. La politica, che lui contribuisce definitivamente a personalizzare, diventa un insieme di narrazioni, dei leader e delle loro imprese, confezionate come soap opera. Il messaggio perde il suo carattere ideologico o autoreferenziale della politica ‘di prima’ e si trasforma in un atto seduttivo rivolto al ‘pubblico’. Una politica incapace di rinnovarsi si trovò improvvisamente di fronte a un ciclone comunicativo che presentava un nuovo partito, Forza Italia, come un prodotto da imporre sul mercato politico con gli stessi strumenti utilizzati nell’universo commerciale.

Un ciclone che poneva le premesse per leader vissuti come ‘prodotti di consumo’. Quel ciclone soffiò anche su un’opposizione, su un mondo post-comunista e della sinistra cattolica, che all’arcaismo della politica e della comunicazione pareva così affezionato da non comprendere ciò che stava accadendo. Creò l’antiberlusconismo anche come scudo a quel modo ‘popolare’ di rappresentare e comunicare la politica che non poteva tollerare, ma nemmeno sapeva contrastare. Tanto che alla fine la ‘messa in scena’ è diventata la regola della politica italiana e la comunicazione l’abusato strumento per colmare il vuoto di pensiero e azione. Senza, peraltro, l’abilità del maestro.