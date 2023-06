Un calcio all’antisemitismo Partite sospese al primo coro Mai più la maglia numero 88

di Paolo Franci

Basta. Stavolta il giro di vita è importante e potente nel suo più stretto significato. Basta con i cori antisemiti. Basta con i simboli che inneggiano all’antisemitismo, a Hitler, al nazismo e a tutte le scelleratezze che si porta dietro. Basta, a costo di fermare le partite e mandare tutti a casa. Una scelta, tramutata ieri in una dichiarazione d’intenti al Viminale – e quindi pronta per essere applicata negli stadi italiani – firmata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il numero uno della Figc Gabriele Gravina. Una scelta che si pone l’obiettivo di rendere più potente l’azione di contrasto a fenomeni odiosi che purtroppo continuano a ripetersi a volte anche in campo. Da qui, la necessità tramutata in dichiarazione di intenti di una ’collana’ normativa che sia in grado di coinvolgere istituzioni, tesserati, tifosi. "Intendiamo estendere il protocollo a tutte le altre discipline", ha annunciato Abodi.

Nel documento firmato dal ’G4’ Sport-Governo, c’è una attività di sensibilizzazione che passa attraverso un profondo lavoro di comunicazione – organizzazione di visite al Binario 21 e in altri ‘luoghi della memoria’, collaborazioni con media e social network – e arriva alle azioni più concrete, come l’inserimento nel codice etico delle società di un riferimento esplicito alla definizione di antisemitismo elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), l’impegno a non assegnare ai giocatori la maglia con il numero ‘88’, l’interruzione della partita al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita, il rigoroso rispetto dell’assegnazione nominale del posto negli stadi. Già, ma perché la maglia numero 88? Perché è il numero utilizzato nei gruppi neonazisti per simbolizzare il saluto Heil Hitler, considerando che l’H è l’ottava lettera dell’alfabeto. Quindi, doppio otto per indicare il saluto al Fuhrer. Un numero tornato alla ribalta recentemente, durante il derby romano, con un simpatizzante della Lazio – poi identificato e di nazionalità tedesca – che gironzolò sugli spalti, con la maglia biancoceleste sulla quale c’era l’88 e, per non farsi mancare nulla il nome di un giocatore di inquietante fantasia: Hitlerson.

La maglia numero 88, indossata quest’anno da Pasalic, Basic, Rincon e Praszelik e, in passato da Hernanes, Borriello e Perotti, è già stata al centro di violente polemiche. Per quel che riguarda l’interruzione delle partite allo scoccar di qualsiasi tipo e forma di antisemitismo, a tesserne le modalità sarà un apposito disciplinare che, si legge nella dichiarazione d’intenti, stabilirà "le modalità con le quali, al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita, dovrà essere immediatamente disposta l’interruzione delle competizio calcistiche, con la contestuale comunicazione al pubblico presente dei motivi del’interruzione tramite apposito annuncio effettuato a mezzo di altoparlanti e display". " Sul tema – ha spiegato Piantedosi – c’è tanto da fare e puntiamo a dissolvere anche il dubbio che nel mondo dello sport ci possa essere qualche resistenza o refrattarietà sul tema".

Nel frattempo, in Europa i casi si ripetono. Lo scorso maggio La polizia olandese ha arrestato oltre 150 tifosi dell’AZ Alkmaar che intonavano cori fortemente antisemiti mentre procedevano verso la Johan Cruyff Arena di Amsterdam per il match con l’Ajax. Nel corso del 2022 l’Osservatorio antisemitismo della Fondazione Cdec ha ricevuto 327 segnalazioni complessive di atti macchiati di antisemitismo 241 dei quali rubricati come atti contro gli ebrei. I dati del 2022 sono in crescita rispetto al 2021 (226 episodi), dei quali 164 on line, 77 "accaduti materialmente" tra cui due aggressioni, 10 casi di minacce e un grave atto di vandalismo ai danni della sinagoga di Trieste.