Un altro femminicidio. Trovata carbonizzata. Era sparita da giorni

TERAMOIl cadavere parzialmente carbonizzato di Fabiana Piccioni – una donna di 46 anni di Giulianova (Teramo) di cui era stata denunciata la scomparsa alcuni giorni fa – è stato trovato nel pomeriggio di ieri in una zona di campagna della città adriatica: secondo quanto riferito dal sindaco giuliese Jwan Costantini si tratterebbe di un femminicidio. L’allarme è stato lanciato attorno alle 15 da un gruppo di cacciatori. L’area del ritrovamento è quella di via Cavoni, zona di campagna poco frequentata, in cui spesso vengono abbandonati i rifiuti tra la vegetazione. Oltre al personale sanitario del 118 per la constatazione del decesso, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Il corpo della donna, secondo le prime informazioni è stato trovato abbandonato tra la vegetazione, senza vestiti. Il cadavere presenterebbe profonde ustioni, soprattutto nella parte inferiore, e sarebbe già in stato di decomposizione. Difficile al momento, stabilire quando siano avvenuti i fatti e a quando risalga il decesso. La donna è stata identificata grazie a un tatuaggio. L’area del ritrovamento è stata sequestrata e l’accesso ora è interdetto: la strada è chiusa al traffico e nessuno può avvicinarsi al punto del ritrovamento. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si cercano sul posto tracce di Dna o impronte.

Gli investigatori stanno anche valutando se le telecamere di sorveglianza che inquadrano i punti di accesso alla via in questione possano aver ripreso qualcosa. Profondamente scossa la comunità di Giulianova. "Dalle prime informazioni che arrivano in Comune – ha spiegato il primo cittadino Costantini – siamo davanti a un femminicidio, a un delitto efferato che mai Giulianova aveva visto prima. La città è scossa. La donna era scomparsa due giorni fa. Non la conoscevo, so che si era candidata alle elezioni comunali del 2019. Attendiamo gli sviluppi dalle indagini. La zona del ritrovamento è periferica, l’abbiamo chiusa per consentire i rilievi degli investigatori. Ci sono molte telecamere nell’area, speriamo che qualcuna possa dare risposte ai tanti dubbi".