Un affare di cuore. Casa Vianello a Berlusconi. Pier Silvio acquista l’attico

Un ampio divano color pesca. I soprammobili opulenti, di un gusto anni Ottanta. Il parquet di rovere e quel letto, dove le gambe nervose di Sandra Mondaini sconvolgevano le coperte della routine matrimoniale davanti al volto impassibile di Raimondo Vianello, nascosto dai fogli rosa della Gazzetta. "Che noia, che barba!". Quel luogo, il teatro dell’archetipo del battibecco matrimoniale, del cinismo sarcastico in cui generazioni di sposati si sono riviste, smitizzando amore e passione, è tornato a chi l’aveva reso possibile, la famiglia Berlusconi. La casa di Sandra e Raimondo, l’enorme attico di Milano 2 dove hanno vissuto per diciannove anni, è oggi di Pier Silvio, il vicino che ha deciso di allargarsi. Quella che il figlio del Cavaliere ha comprato non è però Casa Vianello. Il set, ospitato dal 1988 al 2007 nello studio 4, a Cologno Monzese, è a meno di cinque chilometri. Ha accolto nel 2010 la camera ardente dell’attrice. Non è lontano neppure il cimitero di Lambrate, dove lei riposa, lontana da Raimondo, che è a Roma.

La torre dei ripetitori, pavesata dal blu della scritta Mediaset, domina dall’alto la fetta di cintura milanese che sta fra il San Raffaele, Segrate e la fabbrica dei sogni e delle televendite. Il mito della città ideale, verde, sicura nell’epoca dei rapimenti e del piombo terrorista, era il pallino di Silvio. Fra il navigare silenzioso dei cigni del laghetto, i palazzi rossi con i biscioni che ornano panchine e segnaletica, ha abitato per qualche decennio la piccola Hollywood delle aspiranti vallette accanto alla Florida dei vecchi vip catodici. Le prime a dividersi gli appartamenti dei piani bassi, i famosi, magari non più giovanissimi, a godersi un viale del tramonto di eleganza e discrezione negli attici a due piani da 285 metri quadrati.

Qui Sandra e Raimondo sono arrivati solo nel 1991. E per loro, già maturi, la routine delle registrazioni della sitcom, che agli italiani piaceva proprio perché sempre uguale, era un modo per non accorgersi del tempo, dell’abisso che li divideva dagli anni della rivista teatrale, delle paillette della compagnia di Macario per lei, e dell’umorismo surreale degli sketch con Ugo Tognazzi per lui. L’avventura, come al solito con Berlusconi, inizia per folgorazione nel 1982. A casa Mondaini-Vianello, un’altra casa, si era fatto annunciare un Silvio appena 46enne. "Se questo pensa che io molli la Rai per lui…", aveva mormorato alle 16.45 Sandra, un quarto d’ora prima che il fondatore di Canale 5 suonasse il campanello. Quindici minuti più tardi, dopo avergli anche offerto un panino e un bicchiere di vino, "perché neppure aveva mangiato, visto che lavorava sempre", marito e moglie gli avevano già detto "sì". Assegno pesante e un matrimonio che durerà per sempre. Sbirulino, i quiz, i varietà con piume e lustrini, lo sport, e poi, appunto, Casa Vianello, che "ci ha consentito di continuare a lavorare", ammetteva Sandra.

In quell’enorme appartamento, cinque bagni e cinque stanze, ci è passato anche Pier Silvio, giovanissimo, a salutare quei due artisti che con Corrado e Mike sono stati i primi, veri colpi inferti al monopolio romano della Rai. I due, senza figli, lasciarono tutto alla famiglia che proprio nel 1991 era stata assunta per fare da custode nella nuova residenza. Edgardo Magsino e la moglie Rosalie erano la loro sola compagnia, insieme ai bimbi John Mark e Raimond, che di Vianello porta anche il nome. A loro è andata l’eredità della coppia, usata anche per sostenere progetti benefici nel Paese d’origine. Ora, la scelta di vendere la grande casa, dopo quella di Crans-Montana, nel Canton Vallese. A comprare, per 1,5 milioni, proprio Pier Silvio Berlusconi.