Ultrà scatenati prima del derby: "Nuove misure per tutelare gli agenti"

"Il governo è determinato a rafforzare ogni misura per tutelare l’incolumità di chi indossa una divisa". Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso pieno sostegno alle forze dell’ordine, impegnate in una difficile gestione dell’ordine pubblico in diversi contesti: "Vergognosi gli attacchi di delinquenti a Milano, Torino e Roma".

A Roma, prima del derby tra Lazio e Roma, cinquecento ultrà giallorossi hanno tentato di raggiungere i tifosi laziali: lanci di oggetti, scontri con la polizia e guerriglia urbana a Ponte Milvio e viale Pinturicchio, con idranti e lacrimogeni usati per disperdere i violenti.

A Milano, invece, sei persone sono state denunciate per i disordini di sabato scorso durante la manifestazione pro-Palestina, dove è apparsa anche una scritta choc contro la premier: "Spara a Giorgia". I denunciati, tra i 19 e i 30 anni, sono accusati di resistenza, danneggiamento e porto abusivo d’armi. La Digos sta svolgendo accertamenti e la Procura milanese aprirà un fascicolo nelle prossime ore.