Ultimo saluto a Purgatori a Roma: I figli in lacrime "Papà, un guerriero"

ROMA

Un grande giornalista "che ha portato sempre avanti la ricerca della verità per cui combatteva ad ogni costo", un uomo "che ha amato la vita" e "un grande padre, che è rimasto un guerriero fino alla fine". Sono fra le immagini di Andrea Purgatori evocate da famigliari, amici e colleghi ai funerali del giornalista, scomparso il 19 luglio, celebrati da Don Walter Insero nella Basilica di santa Maria in Montesanto, in Piazza del Popolo a Roma.

Una cerimonia in una Chiesa degli artisti gremita, nella quale si sono raccolti intorno ai tre figli, Edoardo, Victoria, e Ludovico, all’ex moglie Nicole Schmitz e alla compagna Errica Dall’Ara, tanti telespettatori dei suoi programmi insieme a tanti vip. Tra i presenti, il magistrato Di Matteo, Laura Boldrini, Roberto Saviano, Sabina e Corrado Guzzanti, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, sulla cui scomparsa Purgatori ha lavorato molto: "Mi appoggiavo molto a lui, mi mancherà".

A portare il feretro in chiesa un picchetto dei Vigili del fuoco. "Una delle prime telefonate che ho ricevuto è stata quella di Piero Moscardini – ha raccontato il figlio Edoardo – che aveva conosciuto papà tanti anni fa, quando lui da cronista passava tanto tempo nelle caserme. Mi ha chiesto l’onore di far portare papà ai vigili del fuoco".

Sulla morte del 70enne, apprezzato scrittore e sceneggiatore, ci sono ancora molti dubbi: la famiglia ha fatto aprire un’inchiesta per accertare se ci siano state negligenze da parte dei medici. Purgatori è morto in ospedale lo scorso 19 luglio, tre mesi dopo aver scoperto di essere ammalato di tumore. La prima autopsia ha rilevato un problema cardiopolmonare come causa della morte, ma un secondo esame di approfondimento sarà eseguito il 6 settembre.