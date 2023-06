Ultimo saluto a Giulia e Thiago Palloncini, rose e lacrime "L’amore protegge, non uccide"

di Nino Femiani

SANT’ANTIMO (Napoli)

"Vorrei dire alle donne: quando vi chiedono di andare a un chiarimento, non andate". Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, attraversa con queste parole l’ingresso della chiesa di Santa Lucia a Sant’Antimo (Napoli). Un suggerimento di prudenza, un consiglio di cautela, perché, spiega il presule "chi dice di voler chiarire, ordinariamente intende solo affermare se stesso. Con tutte le sue forze, fino a usare una violenza assurda". Con altri sei sacerdoti celebra il funerale di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago, uccisi selvaggiamente a Senago da Alessandro Impagnatiello, il barman dei vip che non ha avuto pietà e misericordia della compagna ventinovenne incinta.

Santa Lucia è una chiesetta moderna, che nelle sue linee assomiglia a un ufficio pubblico più che a un posto dove raccogliersi in preghiera. Piccola all’interno, accoglie non più di duecento persone. Ma è il posto giusto per un rito privato, come ha chiesto la famiglia Tramontano. "Siamo certi che capirete, perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore", aveva scritto la famiglia alla gente del paese. Gli unici estranei presenti sono i sindaci di Sant’Antimo, Massimo Buonanno (che proprio sabato è stato sfiduciato dai consiglieri che non gli hanno votato il bilancio) e di Senago, Magda Beretta: i loro gonfaloni sono appoggiati all’ingresso del tempio, listati a lutto, accanto a quello della Regione Campania.

Fuori, una piccola folla invade la strada e la riempie fin dall’arrivo alle 13.50 della bara di Giulia, chiusa in una cassa di ciliegio chiaro e coperta da un mazzo di rose bianche con la scritta: "La tua famiglia". Il rito funebre dura meno di un’ora, in prima fila il papà e la mamma di Giulia, Franco e Loredana, i due fratelli Chiara e Mario e la nonna Giulia. Il vescovo cerca accenti di consolazione per una famiglia distrutta dal dolore. "Credo che non ci siano parole da trovare. Non c’è nulla che possa giustificare quello che è accaduto. Perché tanta violenza? Perché abbiamo perso la capacità di rapportarci alla vita". E ancora: "L’amore, che è dono, è stato vissuto in modo malato. È stato vissuto come possesso, ostacolo e distruzione. Sono stati toccati gli elementi essenziali della dignità della persona e della società. Credo che Giulia – conclude Spinillo – possa essere indicata come i testimoni, i martiri, quelli che sono testimoni della verità che portano dentro. Lei portava questa verità, che è la vita, dentro di sé. È una presenza che parla a noi, con il suo silenzio. Il perdono? Prima bisogna riconoscere il male che si è fatto".

Fuori inizia a piovere, una pioggia sottile e calda, ma la gente non si muove, vuole tributare l’ultimo saluto a Giulia e Thiago, un abbraccio di umanità che si trasferisce negli striscioni attaccati alla cancellata bianca che blinda la chiesa: "L’amore protegge e non uccide" o "Chiudiamo gli occhi, Thiago li aprirà in un posto migliore di questo… Promesso". La bara esce, mentre nel cielo si librano centinaia di palloncini bianchi. La sorella Chiara si asciuga le lacrime e stringe le mani dei tanti che vogliono manifestarle vicinanza. "Perdonateci, dopo questi giorni di strazio, volevano avere un momento solo per noi familiari, ma volevo che sapeste che il vostro amore ci ha aiutato molto ad affrontare questi giorni atroci".

In chiesa Chiara aveva letto una lettera in cui racconta quanto ci tenesse a diventare zia e la trepidazione di quell’attesa che si sarebbe conclusa tra meno di due mesi. E le confidenze con la sorella Giulia a cui chiedeva di tornare in famiglia. Prima di raggiungere il cimitero di Sant’Antimo il feretro sfila in un lento corteo lungo le strade della città, tra ali di folla che applaudono. Si ferma davanti al palazzo dove risiede la famiglia Tramontano, dove alcuni hanno allestito un altarino su una panchina deponendo mazzi di fiori bianchi e ceri accesi. La mamma di Giulia con un filo di voce dice "grazie a tutti", mentre dai balconi vengono lanciati petali di rose sul carro funebre. Poi l’ultimo viaggio, mentre di colpo il sole squarcia il cielo.