Le ultime notizie su Papa Francesco: “È stazionario”

Roma 16 febbraio 2024 - Sono stazionarie le condizioni cliniche di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli per una bronchite. Le ultime ore sono passate senza scossoni, costantemente monitorato dai medici che lo hanno in cura.

“Papa Francesco ha trascorso la notte tranquillo e ha riposato bene”, dice il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, sottolineando che questa mattina al risveglio il Pontefice ha "letto alcuni quotidiani come fa abitualmente".

Come sta il Pontefice

“Le condizioni cliniche sono stazionarie e prosegue l'iter diagnostico terapeutico prescritto dallo staff medico”, riferisce il Vaticano con un comunicato stampa.

Ovviamente oggi non ha partecipato all’Angelus, che ha però seguito con attenzione in televisione. "Questa mattina ha ricevuto l'Eucaristia ed ha seguito la Santa Messa in televisione. Il pomeriggio ha alternato la lettura al riposo”, conferma il Vaticano nella nota ufficiale.

Il Papa ai fedeli: “Avrei voluto essere in mezzo a voi”

“Avrei voluto essere in mezzo a voi ma, come sapete, mi trovo qui al Policlinico Gemelli perché ho ancora bisogno di un po' di cure per la mia bronchite". Sono le parole di Papa Francesco diffuse durante l'Angelus.

"Vi ringrazio per l'affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni, così come vorrei ringraziare i medici e gli operatori sanitari di questo ospedale per la loro premura: svolgono un lavoro prezioso e tanto faticoso, sosteniamoli con la preghiera!", chiede il Papa.

L’appello per la pace

Infine l'appello per la pace. "Invito tutti a continuare a pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan”, ha proseguito il messaggio di bergoglio letto durante l’Angelus di oggi.