Roma, 1 marzo 2020 - Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia rigurdano l'incremento dei numeri e le nuove misure del governo. Sono 1.577 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 34 persone decedute - dunque cinque nell'ultimo giorno, tutte persone anziane e con patologie pregresse - e 83 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sono stati dunque 1.694 i contagiati. È il bilancio fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Sono 639 i ricoverati con sintomi per il coronavirus e 140 quelli in terapia intensiva (di cui 106 in Lombardia), circa il 9% sul totale delle persone positive al virus.

Nel dettaglio regionale, i casi accertati in Lombardia sono 984, 285 in Emilia-Romagna, 263 in Veneto, 25 in Liguria, 17 in Campania, 49 in Piemonte, 25 nelle Marche, 13 in Toscana, 9 in Sicilia,6 nel Lazio, 5 in Abruzzo, 3 in Puglia, uno in Calabria e nella Provincia autonoma di Bolzano.

Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, ha detto che "i primi casi ricostruiti retrospettivamente risalgono all'inizio del mese di febbraio, ma l'infezione probabilmente già circolava nella seconda metà del mese di gennaio. Su questo stiamo facendo verifiche per fare ricostruzioni retrospettive oltre alle proiezioni".

Focus Lombardia

Il bilancio specifico della Lombardia, la regione più colpita al momento, è stato fornito dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: "Siamo arrivati a 984 casi positivi, di cui 406 ricoverati non in terapia intensiva, 106 in terapia intensiva. Abbiamo in isolamento domiciliare, cioè positivi asintomatici, 375 persone. I dimessi sono 73". Il numero dei deceduti nella regione è 31, secondo un dato aggiornato in un secondo momento.

Focus Emilia Romagna

Salgono a 285 i casi in Emilia Romagna, su 1.795 test fatti. Ai 5 decessi già avvenuti se ne aggiungono 3: due uomini rispettivamente di 79 e 76 anni, già affetti da diverse patologie, residenti nel Parmense e ricoverati in ospedale e un uomo di 74 anni affetto da gravi patologie, residente in provincia di Piacenza e ricoverato in ospedale. Rimane Piacenza la provincia più colpita, con 174 casi; 59 sono a Parma e 2 a Ravenna, mentre non ci sono nuovi casi a Modena (24), a Rimini (16), a Reggio Emilia (7), a Bologna (2) e a Forlì-Cesena (1). La maggioranza delle persone continua a presentare sintomi modesti, 24 non hanno alcun sintomo e 137 - quasi la metà - stanno seguendo il previsto periodo di isolamento a casa, perché non hanno bisogno di cure ospedaliere. Sono invece 13 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Il decreto del governo

Anzitutto sono "inefficaci" tutte le ordinanze dei sindaci in materia di Coronavirus in contrasto con le misure prese dal governo. La norma contenuta nell'ultima bozza del decreto legge approvato venerdì ha lo scopo di fermare iniziative fuori asse. Si prevede che dopo "l'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e sono inefficaci - recita la norma - le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali".

I numeri nel mondo

Dal 31 dicembre 2019 ad oggi sono 87.024 i casi di nuovo coronavirus nel mondo (79824 solo in Cina) e 2.979 i decessi (2870 in Cina) secondo l'ultimo bollettino pubblicato dall'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) sull'epidemia di nuovo coronavirus. In Europa (inclusi Uk, Svizzera e San Marino) si contano 1520 casi e 31 decessi. L'Italia è in cima alla classifica europea, seguono la Germania (111 contagi) e Francia (100).

