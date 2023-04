Ultima chiamata Mettere il debito sotto controllo

Giorgio

La Malfa

Mercoledì la Commissione Europea ha reso note le sue proposte per il nuovo Patto di stabilità che dovrebbe prendere il posto del vecchio Patto sospeso durante la pandemia. Il testo conferma l’obbligo per i paesi membri di avere un deficit di bilancio inferiore al 3% e un debito inferiore al 60% in rapporto al reddito nazionale e prevede che i singoli paesi i cui rapporti eccedono questi limiti concordino con la Commissione programmi quadriennali, estensibili a 7 anni, per andare verso questi obiettivi. C’è maggiore discrezionalità, e tuttavia se un paese violerà questi percorsi scatteranno automaticamente delle procedure di infrazione. Per ora sono proposte che andranno al vaglio del Consiglio dei capi di Stato e di Governo. La Germania e altri chiederanno vincoli più rigidi, ma la Francia tenderà a sostenere la proposta della Commissione, che alla fine sarà accolta. Molti si domandano se per l’Italia il nuovo Patto sarà meglio o peggio del vecchio. La domanda è mal posta. Avendo in questi anni largheggiato nelle spese valendoci della sospensione del Patto ed essendo arrivati a un rapporto debito-Pil di quasi il 160% e a un deficit del 10% (ambedue ora scesi di poco), saremo costretti a affrontare seriamente il problema della finanza pubblica, sia che si tratti di vincoli rigidi o di discrezionalità. E se non lo faremo, anche se non sarà severa la Commissione, lo saranno i mercati. I numeri sono 3% e 60% e sono molto lontani da dove siamo oggi.

L’Italia deve decidersi a mettere il debito sotto controllo. Quando ci fu la minaccia di essere esclusi dalla moneta unica, il governo di Romano Prodi, con Ciampi al Tesoro e Visco alle Finanze, fece il necessario. Poi toccò al governo Monti, nato da una emergenza finanziaria gravissima, fare altre cose necessarie. Prima e dopo si è fatto poco o si è largheggiato. Ora tocca al governo Meloni, anche a costo di scontentare il suo elettorato.