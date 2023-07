Ufo a Genova? Maggioni (Aria): “Solo un gabbiano, zoom ha distorto la profondità”

Genova, 16 luglio 2023 – Potrebbe aver trovato in fretta una soluzione la vicenda del misterioso “ufo” avvistato Genova. Che in realtà un ufo non sarebbe stato. Lo afferma “con certezza” Angelo Maggioni, fondatore dell'Associazione ricerca italiana aliena (Aria), composta da ingegneri aerospaziali, ex appartenenti alle forze dell'ordine e ex membri dell'Aeronautica militare italiana. Il presunto avvistamento era stato definito un ‘Ovni’, oggetto non identificato’, dal Centro ufologico Mediterraneo.

L’immagine catturata nello scatto che ha fatto il giro del web ieri non poteva che essere un uccello, molto probabilmente un gabbiano, dice Maggioni, e questo perché se così non fosse “sarebbe stato rilevato dai sistemi di controllo dell'aeroporto. Un'analisi attenta frame per frame avrebbe facilmente risolto il presunto enigma perché si tratta di una figura di una quarantina di centimetri e che si trovava davanti al palo che illumina il parcheggio o la strada di accesso all'aeroporto”.

E ancora: “Lo zoom eseguito prima del passaggio dell'oggetto ha distorto la profondità di campo, facendo apparire il gabbiano di passaggio più veloce e più grande di quanto realmente fosse”.

Secondo Amped, il programma di analisi utilizzato da Aria, l’oggetto in questione è “senza dubbio” di dimensioni ridotte e presenta “una scia di movimento che non è consistente, solida o compatta, non potendo quindi essere associata a un oggetto reale”.

Sulla base di queste evidenze "possiamo affermare con certezza che l'oggetto avvistato era un gabbiano. Sebbene possa esserci una leggera incertezza sulla specie esatta dell'uccello, l'esperienza nel campo dell'ingegneria aerospaziale dei membri di Aria, unita alle testimonianze del presidente dell'associazione, che è originario di Savona e abita nella zona, conferma che nessun Ufo ha sorvolato la città di Genova”.