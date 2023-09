Ufficiale e modello. Lo scudiero è affascinante. E ruba la scena a Carlo III

Perfino i francesi, che dello charme si considerano maestri, si sono dovuti inchinare al fascino seduttivo del Major Jonathan Thompson del V° Battaglione del Reggimento Reale di Scozia, prestante scudiero (quasi più un modello) che Carlo III ha ereditato da mamma Elisabetta II e che si è portato a Parigi; al ricevimento dell’Eliseo l’ufficiale si è presentato in kilt di ordinanza nero e verde con relativa sporran (la borsa di pelliccia che si porta alla vita sul davanti) facendo roteare gli occhi a tutte le damigelle presenti. Il 40enne colonnello è ormai suo malgrado una icona di stile. La gente l’ha notato quando al funerale di Sua Maestà fu incaricato di accogliere le personalità in arrivo da tutto il mondo e in tutto il mondo, da allora, la sua figura è diventata imprescindibile quando si parla di Corona. Tanto che esiste una borsa in poliestere, fabbricata negli Stati Uniti, con la sua mega immagine e la scritta "My kilty pleasure" (il mio piacere in kilt) venduta a 30 sterline. Un merchandise che sembra provochi molta gelosia nel figlio di Carlo, William, che nelle occasioni ufficiali in Scozia non ha mai indossato il gonnellino.

Le malelingue sostengono che non se la senta di confrontarsi con il Major la cui prestanza lo farebbe scomparire. Jonathan agli occhi delle sue sempre più numerose fan ha solo un grande difetto che però non sembra offuscarne la popolarità: è sposato fedelmente da 13 anni con Caroline (più anziana di lui di quattro) che un lustro fa gli ha dato un figlio. Lui – chiamato Johnny - ha una laurea in economia politica con studi internazionali conseguita alla Aberystwyth University del Galles nel 2004; due anni dopo si è arruolato nell’Esercito arrivando a guidare un plotone del Royal Regiment of Scotland. Caroline, pluri laureata, si occupa di marketing e comunicazione, è istruttrice di palestra, appassionata di equitazione.