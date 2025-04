Udine, donna di 46 anni uccisa in casa. I sospetti sull’ex marito, che poco dopo muore schiantandosi in auto

Roma, 17 aprile 2025 - Una donna di 46 anni è stata uccisa nel suo appartamento a Udine. Il principale sospettato, l'ex marito di 59 anni, è morto poco dopo schiantandosi in auto contro un'autocisterna.

Il cadavere della 46enne, tunisina come il marito, è stato trovato questa mattina in un appartamento in via Joppi 71/a nel capoluogo friulano, con evidenti ferite di arma da taglio.

I sospetti della polizia sono ricaduti sull'ex marito nei cui confronti era stato in precedenza emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna. L’uomo si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari in una abitazione di Monfalcone (Gorizia), ma proprio stamani, hanno scoperto gli agenti, aveva usufruito di due ore di permesso con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico (Ancora non è chiaro se l'avesse il segnalatore al braccio al momento dell'incidente stradale).

Subito sono scattate le ricerche del 59enne, che intanto però aveva perso la vita in un incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. La polizia sta indagando per chiarire se sia stato effettivamente l'uomo a uccidere la ex, e se l'incidente sia stato la conseguenza di un tentativo di fuga o se l'uomo si sia lanciato di proposito contro un mezzo pesante allo scopo di uccidersi. Il sospetto che si tratti di suicidio sarebbe confermato in parte dall'assenza di segni di frenata sulla strada, ma le indagini proseguono perché è anche vero che il manto stradale al momento dell’incidente era bagnato e non si può escludere che l'uomo abbia frenato ma senza lasciare segni.