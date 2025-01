Ucciso per un monopattino elettrico. Ventenne accoltellato al petto alla stazione di Tortona

Roma, 30 gennaio 2025 - Una vita per un monopattino, il degrado alla stazione ferroviaria di Tortona, in provincia di Alessandria, è arrivato a tanto. Un giovane è morto per difendere il suo monopattino elettrico su cui stava circolando vicino alla stazione.

La vittima è Ange Jordan Tchombiap, migrante camerunense nato nel 2005, arrivato due mesi fa dal Camerun e ospite di un centro di accoglienza di Isola S.Antonio (Alessandria). Remo Grasso, direttore della struttura, ha raccontato alla testata online Radio Gold: "Ci ha avvertito un nostro collaboratore. Mentre passava vicino alla stazione Ange è stato aggredito da chi cercava di rubargli il monopattino. Una coltellata l'ha colpito al petto, dall'ospedale ci hanno poi detto che era morto. Purtroppo, tutti sanno che alla stazione di Tortona c'è da tempo una situazione di degrado".

Oggi verso le 13 i carabinieri sono stati chiamati per una rissa tra tre persone nei pressi della stazione. Giunti sul posto hanno trovato la vittima 20enne colpita al petto da alcune coltellate ed hanno fermato un sospetto, il cui ruolo è al vaglio degli investigatori.