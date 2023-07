Ucciso per errore a 19 anni Svolta nell’inchiesta: arrestati padre e figlio

A quasi sei mesi da quella tragica sera in cui un colpo di pistola tolse la vita a Thomas Bricca, gli assassini del 19enne di Alatri (Frosinone) potrebbero avere un volto e, soprattutto, un nome. I carabinieri hanno infatti arrestato Roberto e Mattia Toson, padre e figlio di 47 e 22 anni accusati di aver ucciso il giovane per rappresaglia, dopo le risse dei giorni precedenti all’omicidio. Ma il vero obiettivo di quell’agguato, così come era emerso già nelle prime ore dopo la tragedia, non sarebbe stato Thomas ma il suo amico Omar che ieri, appena appresa la notizia, ha voluto condividere sui social la sua felicità insieme con gli amici di sempre del Girone, la zona a due passi dal centro di Alatri dove è stato assassinato Thomas. "È il giorno più bello della mia vita – sono state le sue parole –. Ancora non riesco a credere che li abbiano presi". "Felicissimo" anche il papà di Thomas, Paolo. "Ora comincia la grande battaglia dei processi", ha detto subito dopo l’arresto dei due presunti killer.