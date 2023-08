Ucciso in ascensore, svolta nelle indagini Il gip: "Escluso il furto, era un agguato"

Lorenzo Nardelli non è stato massacrato di botte perché voleva compiere un furto. Il 32enne sarebbe finito in ‘un agguato mortale’ nel momento in cui ha oltrepassato la soglia dell’appartamento dei due cugini moldavi Radu e Marin Rusu di 32 e 35 anni. La svolta nella ricostruzione dell’‘omicidio dell’ascensore’, a Mestre, è emersa al termine dell’interrogatorio di garanzia dei due indagati. Il giudice, secondo quanto è trapelato dall’avvocato difensore dei Rusu, avrebbe affermato di non essere convinto dalla tesi del furto, anche per via di alcune contraddizioni emerse nei due lunghi interrogatori. Cosa abbia spostato l’asse delle indagini sulla pista della "trappola mortale", non è dato sapere al momento. "Vista la gravità dell’accusa, tutto era scontato – ha detto l’avvocato Jacopo Trevisan – ma non il perché dell’agguato pianificato".