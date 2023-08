Ucciso e fatto a pezzi Barbiere diciottenne massacrato dai due titolari "Voleva cambiare lavoro"

di Riccardo Jannello

Un delitto efferato il cui movente lo fa apparire ancor più feroce e barbaro; un corpo smembrato le cui parti – meno la testa – sono state recuperate in mare. Alla fine le forze dell’ordine sono riuscite ad assicurare alla giustizia i due colpevoli.

La vittima come i suoi carnefici sono egiziani, tutti barbieri che nella Liguria di levante gestiscono una vera e propria catena che stavolta si è spezzata fragorosamente. Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla non aveva ancora 19 anni; da due era in Italia, arrivato su un barcone solcando il Mediterraneo, accolto in una comunità genovese per ragazzi soli. In Italia voleva trovare un lavoro e c’era anche riuscito: aspirante barbiere in un negozio di Genova gestito da un connazionale, Mohamed Alì Abdelghani, 27 anni, detto Tito, e da un socio, Abdelwhab Ahmed Gamal Kamel, 26, detto Bob, attività che li vedeva possedere anche un esercizio a Chiavari.

La colpa di Abdalla è stata quella di volere cambiare padrone e andare a guadagnare qualcosa di più dei 1.200 euro al mese in cambio di quattordici ore di lavoro. Il ragazzo doveva essere bravo con forbici e rasoio visto che è stato ucciso perché i suoi titolari temevano di perdere clienti, e lo avrebbero anche detto al nuovo capo di Abdalla, un connazionale con negozio a Sestri Ponente. Quest’ultimo – S. A. – aveva detto di non essere sicuro di poterlo assumere in pianta stabile, ma che non poteva certo obbligarlo a continuare a lavorare per loro.

Domenica 23, dopo una dura giornata di lavoro, Abdalla rientrando nella casa di Genova posta sopra la barberia di via Vado è stato affrontato dai due connazionali. La discussione ha avuto toni accesi che gli assassini hanno ricostruito ognuno con qualche particolare diverso come quello che Abdalla si sarebbe gettato su Tito con un coltello. Fatto sta che il giovane è stato raggiunto da un colpo mortale che gli ha trafitto il cuore oltre ad altri all’addome. Una volta ucciso, bisognava disfarsi del cadavere e qui i due egiziani hanno architettato un piano molto articolato.

Hanno rinchiuso il corpo senza vita del diciottenne in un’enorme valigia, hanno chiamato un taxi e – ripresi da una telecamera – hanno caricato il fardello nel bagagliaio facendosi portare a Chiavari. Lasciata la valigia nel retrobottega della barberia di via Dante dove lavorava Kamel, sarebbero poi tornati nella notte, trascinando il pesante bagaglio – anche in questo caso senza sfuggire ad alcune telecamere – verso il mare, alla foce del torrente Entella. Qui Abdelghani avrebbe mutilato il cadavere tagliando testa e mani e lasciandolo in balia delle correnti. Tornando al negozio, la valigia è apparsa in un video ben più leggera. Sarebbe stato poi Bob a disfarsene.

Un delitto che ha impegnato per una settimana i carabinieri di Genova e la procura, mentre le mani affioravano in due diverse occasioni davanti a Chiavari e Santa Margherita Ligure e il corpo veniva intercettato dal tender di un panfilo al largo di Portofino. Una svolta nelle indagini l’ha data anche la testimonianza di un dipendente di Bob nel negozio di Chiavari: il padrone gli ha detto che Abdalla era morto almeno un’ora prima che fosse recuperata la prima mano.

Le contraddizioni in cui i due sono poi caduti hanno fatto il resto e ora Tito e Bob sono in carcere per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere.