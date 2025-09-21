Ucciso e bruciato in casa. Tre fermati, anche una donna: "Lui aveva un video intimo"

di Nicola Palma

"Sono tanto debole quanto troppo forte... avevo paura di provare pietà, ma non l’ho provata... quando guardavo, era per vedere se provavo qualcosa, ma nulla...". Sono quasi le 6 del 23 luglio. Valentina Peroni ed Elvis Simoni si scrivono su Whatsapp fino all’alba: lei è sposata con Emanuele Paganini, ma nella casa della coppia a Busto Arsizio ci vive pure il trentatreenne albanese; e le chat tradiscono un’intimità che va ben al di là di un semplice rapporto tra coinquilini. Secondo le indagini della polizia, in quel momento la trentaseienne sta palesando "la sua assenza di emozioni" durante l’omicidio del sessantaduenne turco Hayati Aroyo, assassinato poche ore prima in un appartamento di via Fogagnolo a Sesto San Giovanni.

Due giorni fa, i coniugi e Simoni, ritenuto l’autore materiale, sono stati fermati e portati in carcere dagli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm Marco Giovanni Santini e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Francesco Giustolisi. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, quella notte Peroni entrò per prima, attorno all’una, nell’abitazione in cui Aroyo – cognato del boss della mala anatolica Huseyin Saral, ammazzato davanti ai suoi occhi il 31 gennaio 2005 – si era momentaneamente trasferito e aprì la strada al complice, che fece irruzione alle 2: dopo aver accoltellato per 30 volte il sessantaduenne, Simoni avrebbe spostato il cadavere sul letto e avrebbe appiccato il fuoco per simulare un incendio e distruggere le tracce. Ad attendere in strada c’era il "palo" Paganini, mentre al volante della Peugeot 107 c’era un ragazzo che nulla sapeva del piano killer e che ha accettato di accompagnare gli amici a Sesto in cambio dei soldi per la benzina.

Il movente di tanta ferocia andrebbe cercato in un video hard in cui la donna era stata ripresa insieme a un altro uomo, durante i festini ad alto tasso di coca che Aroyo organizzava abitualmente. Un filmato di cui non è stata ancora trovata traccia, ma che avrebbe innescato la reazione furibonda di Simoni, convinto che il turco l’avrebbe diffuso. A indirizzare subito le indagini verso il trio diabolico di Busto sono stati i maldestri tentativi di Peroni di utilizzare le carte di credito rubate a casa di Aroyo prima di incendiarla. La sera del 24 luglio, infatti, la trentaseienne si è presentata in una sala slot e ha effettuato due pagamenti di 20 e 30 euro con la carta bancaria Fineco del turco, per poi spostarsi alle macchinette. Agli agenti è bastato recuperare le immagini degli occhi elettronici installati nel centro scommesse per incastrare la donna, tradita dai vistosissimi tatuaggi su braccia e gambe. Da lì, pian piano, tutte le tessere sono andate al loro posto. Le testimonianze di due amici del morto hanno confermato il legame tra Aroyo e Peroni: a loro dire, lei fingeva di essere interessata a lui per rifornirsi senza limiti della cocaina che l’uomo acquistava con regolarità. Filmati e tabulati telefonici hanno fatto il resto, collocando i tre fermati sul luogo del delitto nella notte tra il 23 e il 24 luglio. E poi ci sono i messaggi poco prima del blitz, le successive ricerche on line per trovare informazioni sull’omicidio e le conversazioni sul tablet di Aroyo "da far sparire".