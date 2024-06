Ucciso dalla baby gang: "Una spedizione punitva"

Un 38enne indiano è stato ucciso in un ex ospedale di Bari: sarebbe stato vittima di quella che gli inquirenti, per le modalità in cui è stata eseguita, non esitano a definire una "spedizione punitiva". Tre persone molto giovani, forse tre minorenni italiani secondo alcuni testimoni, fanno irruzione e si piazzano di fronte a lui. Uno di loro impugna una pistola, dice qualcosa di incomprensibile per chi assiste, forse parla in dialetto. Poi mira al centro del petto del 38enne e spara più volte.