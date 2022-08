Ucciso da sostanza tossica Indagato papà del bimbo

È indagato per omicidio colposo il padre di Nicolò Feltrin (foto), il bimbo di due anni di Longarone (Belluno) morto per un malore che lo ha colto subito dopo pranzo e ad alcune ore distanza da una escursione al vicino parco. Il padre, 39enne boscaiolo, ha raccontato che si trovava nell’area giochi con il figlio, quando il piccolo ha raccolto da terra una cosa scura, forse tossica, e l’ha ingerita. I genitori lo hanno caricato in auto e portato di corsa all’ospedale dove però il piccolo è deceduto.