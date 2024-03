Ucciso con una coltellata. Fermata la figlia 18enne: "Ho difeso mia madre, lui ci maltrattava sempre"

NIZZA MONFERRATO (Asti)

"Quella bella ragazza dagli occhi azzurri ha ucciso il padre perché subiva violenze? Siamo tutti choccati e increduli". Un cinquantenne di origine cecena e di religione musulmana è stato ucciso con una coltellata alla pancia dalla figlia non ancora diciannovenne davanti alla moglie e agli altri tre bambini più piccoli. Il parricidio è avvenuto nella tarda serata di venerdì in una modesta abitazione nel paesino di diecimila abitanti dell’Astigiano dove la famiglia era giunta più di cinque anni fa. La vittima si chiamava Akhyad Sulaev e faceva il lavapiatti nel ristorante dove anche la moglie lavorava e dove talvolta dava una mano come cameriera Makka, fermata per omicidio aggravato dal vincolo familiare e condotta in una struttura protetta, in attesa delle decisioni del giudice.

Ha confessato il delitto: "L’ho fatto per difendere mia madre e i miei tre fratellini dalle violenze: lui è un esperto di arti marziali e ci picchiava da anni" ha detto in lacrime ai carabinieri e lo ha ripetuto al pm di Alessandria. Violenze che sarebbero state frequenti ma chiuse dentro la casa se perfino i vicini del condominio nel centro di Nizza Monferrato ne erano all’oscuro. La situazione sarebbe precipitata nel tardo pomeriggio di venerdì: Akhyad avrebbe comunicato alla moglie che si sarebbe licenziato e avrebbe riportato la famiglia in Cecenia. Alcuni testimoni li hanno visti piuttosto agitati in strada. Fra tutti, l’uomo era quello che si era meno integrato nella comunità anche perché non aveva ancora imparato la lingua mentre Makka ne faceva parte con entusiasmo e frequentava la terza liceo con successo.

La ragazza avrebbe agito d’impeto. In casa la discussione cominciata in strada sarebbe diventata insopportabile. "Mio padre usava violenza su mia madre e su di me – avrebbe dichiarato Makka -, l’altra sera non ce l’ho fatta più e quando ho visto lui minacciarla ho preso dal cassetto il coltello e ho sferrato un colpo. Prima gli ho detto: smettila papà non puoi continuare così". Akhyad è finito riverso sul pavimento in un lago di sangue. Al momento del litigio in casa oltre all’intera famiglia c’era la maestra dei più piccoli, che dava loro lezioni private per stare al passo con il programma. È stata lei a chiamare i soccorsi e i carabinieri. Akhyad è spirato poco dopo l’arrivo dei sanitari. La ragazza ha atteso i miliari seduta in terra e appoggiata a una parete, atterrita. Indossava ancora lo hijab, tutta la famiglia è musulmana osservante. Ha subito ammesso la sua colpa, ripetendo dei continui soprusi del padre che però non erano stati mai denunciati tanto che il sindaco del paese, Simone Nosenzo, continua a ripetere che "non c’erano segnali e nulla che potesse far pensare a una cosa del genere. Siamo vicini al dolore che stanno vivendo ma non c’erano avvisaglie o segnali di violenza: era una famiglia normale".

La madre e i tre bambini sono stati affidati ai servizi sociali e portati in una struttura protetta. Il delitto di Nizza Monferrato avviene a meno di cento chilometri da Collegno (Torino) dove la sera del 30 aprile 2020 Alex Cotoia, allora diciottenne, uccise il padre Giuseppe per difendere la madre Maria. "Il ragazzo è stato condannato lo scorso dicembre per omicidio volontario con tutte le attenuanti a sei anni, due mesi e venti giorni di carcere contro i 14 chiesti dall’accusa.