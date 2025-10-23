Ucciso a coltellate sotto casa: “Ha urlato prima di morire”. Il killer era incappucciato

Torino, 24 ottobre 2025 – Dodici, forse tredici coltellate. Un urlo nella notte, prima di sorpresa e poi di dolore: “Cosa fai, bastardo?”. La scena è negli occhi di chi vede dalla finestra. Marco Veronese, 39 anni, cade a terra e trova ancora la forza di gridare “oh mio Dio”. Il cielo assiste indifferente mentre l’uomo incappucciato che sta strappando il papà a tre bimbi piccoli sale a cavalcioni sopra il corpo martoriato e continua a colpirlo. L’una e trenta, nuvole che minacciano pioggia. Hanno ceduto anche gli ultimi, i ragazzotti che tutte le sere trovano un pretesto per fare casino e mettersi le mani addosso in quel quartiere residenziale che le gang non disdegnano perché ci sono un distributore del caffè, un minimarket e qualche spacciatore.

Collegno, scia urbana di Torino, all’angolo fra via Sabotino e corso Francia. Finisce lì la strada di un uomo “dalla vita specchiata”, titolare di una ditta di videosorveglianza, tornato da alcuni anni a vivere con i genitori pensionati dopo la separazione. Un agguato. Non una rapina perché il borsello è ancora lì, non la pista criminale che usa un’altra grammatica. E allora cosa, perché? Quando arriva il giorno una vicina di casa incontra il padre del ragazzo morto, si regge a stento in piedi: “Hanno ammazzato mio figlio a coltellate”. Così, semplicemente. A Collegno, che non è Caracas. Fra i palazzi dove la gente considera quella famiglia distrutta “gentile e normale” e lo stesso vorrebbe sentire dire di sé.

La donna che ha visto tutto dalla finestra è terrorizzata, domanda se può evitare di dire il proprio nome. Racconta: “Lo ha raggiunto da dietro, lo ha preso dal collo e lo ha colpito prima con due fendenti”. Ma poi le coltellate al torace sono diventate molte di più, in un crescendo di violenza. “Non ha detto una parola – continua la testimone oculare –. È stato preciso nei colpi e freddo come un sicario o un pazzo. Marco ha urlato: “bastardo, bastardo". Ma le sue ultime parole sono state “oh mio Dio“ mentre l’uomo continuava a colpirlo”. Azzarda un identikit, anche se era buio e non è riuscita a vederlo in faccia: “Aveva in testa il cappuccio di una giacca blu, quelle tecniche. Più basso di Marco, sarà stato sul metro e settanta. Penso che lo stesse aspettando: proprio lui e nessun altro. Non gli ha chiesto niente, non ha pronunciato una parola. L’ha rincorso e colpito”. Ha chiamato il 112 quando la vittima distesa in una pozza di sangue già non parlava più, ha raccontato tutto ai carabinieri della Compagnia di Rivoli, che indagano con il nucleo investigativo di Torino contando sul contributo delle telecamere del bar-caffetteria Bermuda dall’altro lato di via Sabotino.

Poi sono arrivati i soccorritori del 118 Azienda Zero, hanno tentato una rianimazione disperata. “Ho chiesto al papà di Marco se avesse bisogno di qualcosa – racconta la vicina – e mi ha risposto: cerco di farcela. Mi ha detto che la moglie era in casa con due amiche. Io stavo così male che ho chiesto un giorno di ferie, non me la sono sentita di lasciare mia figlia in casa da sola“. Descrive Marco, che vedeva quando andava a portare i nipotini dai nonni, come un ragazzo “bellissimo, bravissimo, normalissimo”. Ma le vite degli altri sono un mistero, non osa immaginare perché sia stato ammazzato in quel modo: “Quell’uomo non ha rubato, non ha parlato. È venuto per uccidere”. E poi è scappato in direzione Torino su corso Francia, la strada che taglia Torino da est a ovest senza mai perdere di vista la Basilica di Superga e la corona delle Alpi.