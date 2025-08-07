Uccise una studentessa a coltellate. Muore suicida dietro le sbarre

Si è ucciso in carcere Stefano Argentino, il femminicida di Sara Campanella, la ragazza uccisa a coltellate in strada a Messina dopo mesi di stalking. Stefano Argentino, 27 anni, si è ucciso nel carcere di Gazzi: era stato sottoposto ad attenta sorveglianza – revocata 15 giorni fa –, perché dai primi giorni della sua detenzione aveva manifestato intenti suicidi. Poi dopo colloqui con psicologi e terapeuti la sua situazione era migliorata, aveva anche ripreso a mangiare dopo un periodo di rifiuto del cibo, ed era tornato ad un regime carcerario ordinario in cella con altri detenuti. Secondo quanto si è appreso, a trovarlo senza vita sarebbero stati alcuni agenti della polizia penitenziaria. Sull’accaduto ha aperto un’inchiesta la Procura di Messina.

"È l’epilogo terribile di una storia terribile – ha commentato l’avvocata Concetta La Torre che assiste la mamma di Sara Campanella – ha deciso lui le sorti di due famiglie. Per noi è un colpo molto doloroso. Non possiamo che essere addolorati in questo momento. Non ci sono parole per descrive i sentimenti che stanno provando i familiari di Sara".

Per il femminicidio di Sara Campanella, studentessa universitaria di 22 anni, uccisa a coltellate da Argentino, il 10 settembre prossimo si sarebbe dovuta tenere la prima udienza del processo davanti la Corte d’assise di Messina. Lo scorso 12 giugno il procuratore Antonio D’Amato aveva chiesto il giudizio immediato per Argentino, che era reo confesso, contestandogli anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che Sara Campanella il giorno del suo femminicidio si era accorta di esser seguita e aveva inviato un messaggio alle amiche con la scritta "il malato mi segue". Per documentare le molestie quel giorno la studentessa aveva anche attivato la registrazione audio sul proprio cellulare.