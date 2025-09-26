Uccise l’orsa Amarena, rinviato a giudizio con l'aggravante della crudeltà

Roma, 26 settembre 2025 - Sparò con il fucile all'orsa Amarena, uno dei simboli del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e oggi il giudice pre dibattimentale del Tribunale di Avezzano lo ha rinviato a giudizio con l'accusa di uccisione di animale e di aver agito con l'aggravante della crudeltà. Andrea Leombruni la notte del 31 agosto 2023, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, imbraccio il fucile e fece fuoco contro l'orsa, che era accompagnata da due cuccioli, di cui si persero le tracce.

L'orso bruno marsicano è una specie protetta. Amarena morì poco dopo davanti all'abitazione di Leombruni. L'udienza dibattimentale è stata fissata al 19 gennaio 2026 alle ore 9.

Soddisfazione da parte dell'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), che si è costituito parte civile nel processo attraverso il proprio ufficio legale, rappresentato dall'avvocato Claudia Ricci (Al processo saranno ammesse 48 parti civili). In una nota si legge: "Il provvedimento giudiziario conferma la gravità dei reati contestati: l'aver agito con crudeltà e senza alcuna giustificazione, provocando la morte di un animale simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, madre di due cuccioli ancora non autosufficienti. L'accusa sottolinea, inoltre, che l'uccisione è aggravata dalla futilità dei motivi, rendendo l'azione ancora più intollerabile e grave".

Secondo Enpa Amarena "non era soltanto un animale, rappresentava un patrimonio di biodiversità e il simbolo della convivenza possibile tra fauna selvatica e comunità locali. La sua morte non solo ha privato l'ecosistema di un esemplare prezioso, ma ha anche messo a rischio la sopravvivenza dei suoi piccoli".

La nota continua: "Amarena non era solo un'orsa: era madre, era simbolo, era vita. È stata uccisa con un atto crudele e ingiustificabile, aggravato da futili motivi, che ha ferito non solo l'Abruzzo, ma l'intero Paese. Ora chiediamo che la giustizia sia inflessibile, perché la sua morte non sia vana e diventi un monito contro ogni forma di violenza sugli animali”. Enpa rinnova l'appello alle istituzioni affinché siano rafforzate le misure di prevenzione, vigilanza e sensibilizzazione, per evitare che simili tragedie possano ripetersi".

I cuccioli di Amarena, ormai cresciuti, sono stati più volte cercati utilizzando batuffoli di cotone imbevuti dell'odore della madre. Successivamente sono stati trovati nell'area del Parco, una buona notizia visto che erano stati in grado di alimentarsi da soli e di cercare posti sicuri dove andare in letargo.