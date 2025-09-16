Uccise moglie e figliastra. La corte d’Appello cancella le attenuanti

Nessuno sconto, nessuna attenuante ma una condanna all’ergastolo e a un anno di isolamento. È la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna nei confronti del 73enne Salvatore Montefusco, che il 13 giugno 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni e la figlia della donna, Renata, 22 anni, a Castelfranco Emilia nel Modenese. La sentenza a 30 pronunciata nel 2024 in primo grado aveva sollevato polemiche su più fronti e indignazione bipartisan. La Corte d’Assise ricostruiva quello che definiva un contesto di forte conflitto tra Montefusco e le due vittime, con denunce reciproche e con l’udienza di separazione fissata per il giorno dopo. Per questo aveva ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in ragione "della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l’autore a commettere il fatto reato". Da qui la condanna a 30 anni e non all’ergastolo, come chiesto dall’accusa. Per la politica quella di Modena era stata una sentenza incredibile, al pari della decisione assunta dei giudici di Torino nei giorni scorsi, che hanno condannato ad appena un anno e mezzo di carcere un uomo che ha massacrato di botte la moglie 44enne, distruggendole il volto, poiché quello dell’imputato era "uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane da calare nel contesto di una dissoluzione del matrimonio". La corte d’Assise di Bologna ha ribaltato la sentenza di Modena dopo l’impugnazione della pubblica accusa. "Non si è trattato solo di un femminicidio - commesso alla vigilia dell’udienza di separazione –, ma di un duplice omicidio dettato anche da un movente economico finalizzato ad assicurare il mantenimento della casa familiare – ha affermato il pm – . Un duplice omicidio pluriaggravato che non può vedere riconosciuta alcuna attenuante. Dunque: ergastolo con isolamento diurno un anno all’imputato. "C’è grandissima soddisfazione tra i familiari – dichiara l’avvocato della famiglia delle vittime, Barbara Iannuccelli – che non sopportavano vi fosse stato un bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti e non hanno sopportato di leggere che questo duplice femminicidio è stato commesso per ‘motivazioni umanamente comprensibili’ – conclude –. Siamo distrutti ma felici". Ieri la dottoressa Poggioli ha infine depositato nel fascicolo manoscritti di Gabriela, ritrovati dentro la caserma di Castelfranco. Manoscritti oggetto di sequestro probatorio e la procura li ha depositati presso il Gup, davanti al quale si celebrerà il processo per omissione di atti di ufficio di un carabiniere di Castelfranco Emilia.

Valentina Reggiani