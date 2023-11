Uccise la sorella, agguato in cella. Massacrato di botte da due detenuti. La madre: "Così lo ammazzeranno"

Massacrato di colpi in faccia. Torturato per ore. Ferito con un’arma bianca in tutto il corpo. Ridotto in condizioni drammatiche. Sottoposto a un intervento maxillo-facciale e ora intubato in coma farmacologico al Borea di Sanremo. Alberto Scagni, il femminicida della sorella Alice condannato a 24 anni e 6 mesi di carcere, sopravvive per miracolo al secondo agguato carcerario in poche settimane. Il primo a Genova, il secondo mercoledì nel carcere di Valle Armea.

Due maghrebini del padiglione Z – quello dei detenuti protetti –, entrambi in carcere per violenza sessuale, chiudono in bagno il compagno di cella di Scagni e poi infieriscono sul 43enne genovese "seminfermo di mente" (così definito dallo psichiatra Elvezio Pirfo nella sua relazione). Chiudono la cella e si fermano solo quando gli agenti – guidati dal magistrato di turno – riescono a irrompere permettendo al personale penitenziario di salvare la vittima. Non è un intervento indolore. I due torturatori sono completamente ubriachi grazie all’alcol autoprodotto macerando la frutta accantonata ai pasti. Un agente esce dalla colluttazione con due costole fratturate. Ma Scagni sta infinitamente peggio. Ha lesioni politraumatiche e ferite.

"È in condizioni critiche – conferma il difensore Mirko Bertoli –. La procura di Imperia ha aperto un fascicolo". "La situazione interna all’istituto penitenziario, con oltre 290 detenuti presenti, è diventata invivibile", denuncia Vincenzo Tristaino, segretario regionale Sappe per la Liguria. La conseguenza, forse fisiologica ma non certo normale, è che in un luogo di pena e rieducazione serva "una irruzione con caschi e scudi per salvare l’ostaggio" dai suoi seviziatori.

"Piango mia figlia e sto in ansia per il suo assassino. Lo Stato ha fatto in modo che Alice morisse e finirà per restituirci un cadavere anche con Alberto", afferma, sconsolata, Antonella Zarri, mamma di Alberto. Prevede il peggio: "Ci aspettiamo una nuova aggressione. E sappiamo che questo accontenterà la pancia di molte persone perché ormai in Italia più che la giustizia ci si aspetta la vendetta". Promette resistenza civile: "Anche se Alberto è ostaggio dello Stato, noi abbiamo ancora il coraggio di ribadire la verità: lo Stato ci ha abbandonato nella figura delle istituzioni di salute mentale e delle forze di polizia. Parlo dell’omicidio di Alice. Quante telefonate di minacce di morte registrate, quante richieste di aiuto. Se Alberto fosse stato messo per tempo in Tso, non avrebbe avuto il delirio" (e forse non avrebbe ucciso). Mamma Scagni rinnova l’accusa: "È aberrante quello che è capitato a noi". E fa il verso a Matteo Salvini quando dice "buttiamo via le chiavi" per i colpevoli dei reati più gravi: "Pensiamo forse che così abbiamo risolto tutti problemi?"