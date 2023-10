Uccise la figlia, avrà uno sconto di pena. Troppo piccola la cella dove era recluso

Finirà la sua condanna in anticipo perché la legge gli riconosce il "rimedio risarcitorio" causato dalla reclusione in una cella troppo piccola durante la detenzione provvisoria in attesa del giudizio definitivo. Saranno 119 i giorni tolti alla pena di Adalberto Chignoli, 72enne di Padova, bancario condannato a 30 anni per l’omicidio della figlia Camilla, di 21, l’1 ottobre 2007, con cinque colpi di pistola sparati alle spalle. Un gesto che l’anziano non seppe mai spiegare. Chignoli si trova nel carcere di Verona, dove già usufruisce di permessi di lavoro. Oltre a questo ha la possibilità di vedersi riconosciuto quanto stabilito dal decreto legislativo 92 del 2014, che adempiendo alle direttive della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano, ha stabilito lo sconto di un giorno di pena ogni 10 trascorsi in celle inferiori ai tre metri quadrati.