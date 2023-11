Uccise la fidanzata a colpi di fucile. Libero l’ex campione Pistorius. La mamma di lei: "Non è pentito"

Oscar Pistorius, 37 anni, uscirà di prigione il prossimo 5 gennaio. Il Dipartimento carcerario del Sudafrica gli ha concesso la libertà vigilata, a quasi 11 anni di distanza dall’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp – splendida modella e promettente avvocato – uccisa dall’ex campion paralimpico poco più che 30enne, nel giorno di San Valentino. La decisione arriva sei anni dopo la sentenza della Corte Suprema che nel 2017 raddoppiò la pena inflitta in primo grado all’atleta, condannandolo a 13 anni e 5 mesi di carcere.

Secondo quanto previsto dal codice penale sudafricano, Pistorius ha ampiamente superato la metà della pena, termine che consente, in assenza di altre condizioni ostative, di ottenere appunto la libertà vigilata. A patto che – fa sapere Rob Matthews, portavoce della famiglia Steenkamp - "si sottoponga a una terapia per la gestione della rabbia e a una sulla violenza contro le donne, oltre a svolgere servizi sociali".

La decisione ha scatenato polemiche in tutto il mondo e provocato la rabbia della madre di Reeva. Pur non opponendosi alla scarcerazione di Pistorius, June Steenkamp ha espresso le sue considerazioni in una lettera pubblica. "Non credo – scrive – alla versione di Oscar secondo cui pensava di sparare a un ladro. Era consapevole che si trattava di mia figlia. E non sono nemmeno convinta che abbia compiuto un percorso di riabilitazione psicologica, nè che abbia mai espresso un vero pentimento. Sono preoccupata per la sicurezza di qualunque donna. Il nome di Reeva e la sua tragica fine continuano a sollevare la consapevolezza sulla violenza di genere in tutto il mondo".

Pistorius sarà monitorato dalle autorità carcerarie, "come chiunque altro in libertà vigilata", fino allo scadere della pena, prevista alla fine del 2029.

L’ex campione – soprannominato ai tempi delle sue vittorie sportive ‘blade runner’ perché correva con delle lame al posto delle gambe amputate – fu condannato nel 2017 al temine di un processo seguito dai media di tutto il mondo, per omicidio volontario e non colposo, come era stato derubricato nella sentenza di primo primo grado del 2014 e in appello nel 2016. "Ora Reeva potrà riposare in pace", dichiarò all’epoca il legale degli Steenkamp.

La madre della modella, – che a settembre ha perso il marito Barry – benché avesse incontrato Pistorius in carcere un anno fa, si è rifiutata di presenziate all’udienza di scarcerazione. "Non ho trovato la forza – ha detto –. Mio marito è morto completamente consumato dal pensiero di non essere riuscito a proteggere sua figlia".

Secondo quanto ha raccontato l’ex manager, l’ex campione durante la detenzione ha sperimentato diversi cambiamenti: ha perso i capelli, ha iniziato a fumare e a studiare business administration nel settore immobiliare. Pare che uscito dal carcere ’blade runner’ abbia intenzione di impegnarsi in questo settore.