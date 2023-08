Uccise la fidanzata 16enne Fermato ubriaco alla guida

Fermato dalla polizia stradale a Cagliari, Lucio Marzo ha tentato di scappare in auto e a piedi. Il ragazzo, 24 anni, è stato condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata 16enne, Noemi Durini, uccisa nel 2017. Era in permesso premio, ma per lui c’era il divieto di usare veicoli a motore. Sottoposto all’alcol test, è risultato positivo.