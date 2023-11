Uccise i genitori a Trento

Il carcere di Montorio, dove è rinchiuso Filippo Turetta, è una struttura detentiva che soffre del sovraffollamento, ma è riconosciuto come un istituto ben strutturato, in cui vengono svolte molte attività ‘trattamentali rieducative, finalizzate al reinserimento sociale. Non sfugge tuttavia alla piaga peggiore: i suicidi. Negli ultimi tre mesi se ne sono registrati tre fra i detenuti. A Montorio si trova da alcuni mesi anche Benno Neumair, il 33enne bolzanino condannato dalla Corte d’Appello all’ergastolo per il duplice omicidio e l’occultamento dei cadaveri dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair. L’uomo era stato trasferito a Montorio, dopo il processo di primo grado, nell’agosto scorso, in attesa dell’appello, celebrato il 30 ottobre.