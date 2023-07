"Uccisa per soldi". Quattro arresti

Non è stato un furto ’finito male’ ma un omicidio, progettato con freddezza dall’ex marito, che puntava così a risolvere alcune contese patrimoniali legate al divorzio per poter poi andare a vivere con la sua ex domestica, di 48 anni più giovane. È questo il cambio di scenario nel quale, secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica di Treviso e dei carabinieri, sarebbe maturato lo scorso 24 giugno l’omicidio di Margherita Ceschin, 72 anni, di Conegliano (Treviso), trovata priva di vita nella sua abitazione.

Il disordine creato negli ambienti dai killer era una messinscena; l’obiettivo, secondo quanto accertato dagli investigatori, era quello di uccidere la donna, che è stata selvaggiamente picchiata e soffocata. Indagato come presunto mandante del delitto è l’ex marito, un 80enne proprietario di un’azienda vinicola, che aveva scelto di andare a convivere con quella che inizialmente era stata assunta come colf, una cittadina dominicana di 32 anni. Assieme a loro, assoldati come esecutori materiali dell’assassinio, sono stati arrestati due conoscenti, connazionali della giovane, di 38 e 41 anni, uno dei quali con precedenti legati a un traffico di cocaina. Grazie alle riprese di impianti di sorveglianza e al contenuto di intercettazioni telefoniche, gli investigatori hanno accantonato la pista della rapina andata a male, per mettere a fuoco il movente reale.