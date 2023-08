Uccisa nel parco Arrestato l’aggressore, era già stato denunciato "Perché girava libero?"

ROVERETO (Trento)

Un omicidio che più di altri fatti di sangue accompagna la tragedia, per la quale una comunità piange disperata, a molti dubbi e una drammatica domanda: l’ennesimo femminicidio (il secondo in pochi giorni in città) poteva essere evitato? La risposta purtroppo è sì, doveva esserlo, e anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, chiede di fare chiarezza al più presto per il bene di tutti. L’uomo di 40 anni che ha ucciso una donna di 61 in un tentativo di violenza sessuale era ben noto alle forze dell’ordine che giusto un anno fa lo avevano fermato, completamente ubriaco, dopo che aveva scorrazzato per le vie del centro di Rovereto vandalizzando le auto, fra cui quella dei carabinieri, con un coltello e prendendole a testate, entrando quindi in un locale con una bottiglia con il collo spezzato e minacciando un ciclista e il proprietario. I militari avevano dovuto usare il taser per bloccarlo da come era esagitato. Se ciò non bastasse, sulla sua testa pendono altre denunce per danneggiamento e lesioni. La misura cautelare scelta per lui era l’obbligo di firma dai carabinieri.

Si tratta di un immigrato di origini africane senza fissa dimora e che vive di espedienti. L’altra sera la sua violenza ha portato alla morte di Iris Setti la cui unica colpa era quella di attraversare sola verso le 22,30 il parco Nikolajevka – in centro, sulla riva del torrente Leno di sinistra – per recarsi ad assistere la madre inferma. Le indagini stanno comunque cercando di appurare se vittima e aggressore si conoscessero. Il raptus del quarantenne è stato di matrice sessuale e non un tentativo di rapina. Iris è stata trovata dai soccorritori, avvertiti da alcuni abitanti di un vicino condominio che hanno assistito alla scena dal balcone richiamati dalle grida della donna, con i calzoni tirati giù. I testimoni hanno detto di avere visto l’uomo accovacciato su di lei che la stava picchiando anche con un sasso.

Alle urla dei residenti della zona, l’uomo è scappato, ma poco dopo, non lontano dal parco, è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno tratto in arresto. Ora è a disposizione del magistrato. La povera Iris è stata portata in ambulanza all’ospedale di Trento. Le sue condizioni erano disperate e, infatti, durante la notte ha cessato di vivere. Il quarantenne dovrà rispondere di omicidio aggravato. Militari e procura stanno lavorando per ricostruire ogni dettaglio della sciagurata serata. Le reazioni sono state immediate, sia a Rovereto sia a Roma. Il sindaco della città trentina, Francesco Valduga, ha dichiarato che la comunità "è provata per il dolore infinito che una tragedia come questa provoca, ma allo stesso tempo vogliamo capire cosa non ha funzionato" perché "lo stato dell’aggressore era conosciuto e i suoi precedenti parlano chiaro".

E infatti il ministro Piantedosi ha subito puntualizzato che "il barbaro omicidio della donna a Rovereto è un fatto gravissimo. Ho richiesto al capo della polizia di disporre ogni necessario approfondimento e una dettagliata ricostruzione della vicenda, anche per capire se c’è stato qualcosa che non ha funzionato". Accertamenti che per il titolare del Viminale "sono doverosi nei confronti della vittima e dei suoi familiari. Inoltre, sono necessari anche per capire cosa dobbiamo mettere ulteriormente in campo per assicurare una sempre maggiore protezione dei cittadini. Siamo al lavoro per presentare a settembre un pacchetto di norme per rafforzare ancora tutti gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per contrastare i più ricorrenti fenomeni criminali e di insicurezza della popolazione".

"Siamo di frontea un aumento epocale di flussi di migranti nel nostro Paese, serve una risposta forte sul tema della sicurezza – spiega il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni – Più risorse sulla videosorveglianza, per assunzioni massicce affinché siano potenziati gli organici della polizia, dobbiamo ripristinare i militari di Strade Sicure che furono tagliati nel 2020".

Riccardo Jannello