Uccisa e fatta sparire. L’imprenditore confessa: "Il corpo è nella mia tenuta"

PALAU (Gallura)Un noto imprenditore vitivinicolo gallurese ha confessato l’omicidio di una ragazza di 33 anni, conosciuta una sera in discoteca e mai più tornata a casa. E ha fatto ritrovare il suo corpo. Emanuele Ragnedda, 41 anni, titolare della rinomata – e costosa – tenuta Conca Entosa, è stato fermato dai carabinieri e dalla Guardia Costiera ieri mattina mentre tentava di scappare in gommone; finito sulle rocce di Cannigione è stato soccorso mentre cercava di allontanarsi a piedi. Sapeva che gli inquirenti stavano per stringere il cerchio sulla scomparsa di Cinzia Pinna, di Castelsardo, di cui non si avevano più notizie dalla sera dell’11 settembre quando era stata inquadrata dalle telecamere di sorveglianza davanti a un locale di Palau con una bottiglia di birra in mano e barcollante; subito dopo la donna, in vacanza nella zona, era salita su un’auto riconosciuta come quella di Ragnedda.

Che cosa sia accaduto fra le 11 di quella sera e la mattina del 12 settembre alle 3, quando il telefono della ragazza ha smesso di emettere segnali, lo deve avere chiarito l’imprenditore in un serrato interrogatorio al quale è stato sottoposto nella caserma dei carabinieri di Palau davanti al procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, e alla sua vice Noemi Mancini che ha condotto le indagini. Dopo diverse ore gli inquirenti hanno portato Ragnedda con il suo legale, Luca Montella, nella tenuta dove vive e lavora. Già i carabinieri del Ris vi stavano eseguendo accertamenti non ripetibili su quella che potrebbe essere stata la scena del crimine.

Ragnedda ha quindi indicato dove era nascosto il cadavere di Cinzia, sempre all’interno del podere ai piedi di un albero. Con l’imprenditore è stato indagato per occultamento di cadavere un milanese di 26 anni, che come giardiniere avrebbe svolto alcuni lavori nello Stazzo, ma che si dichiara del tutto estraneo ai fatti. "Il ragazzo si sente accusato di una storia enorme senza avere la minima idea di cosa sia successo – dicono gli avvocati Maurizio e Nicoletta Mani che lo difendono –. Si è detto fin dal primo momento del tutto estraneo ai fatti, anche se in una prima fase Ragnedda avrebbe detto di essere stato aiutato. Ma lui non c’entra niente". Ragnedda "è più che pentito – ha dichiarato l’avvocato Montella –. Si è messo davanti al procuratore capo di Tempio e alla sua sostituta di sua spontanea volontà: ha riconosciuto l’autorità dello Stato e vi si è affidato". Adesso è in camera di sicurezza a Olbia, ma verrà trasferito nel carcere di Nughis a Tempio accusato di omicidio volontario.

Il Ris ha trovato numerose tracce di sangue sia nell’abitazione sia nel podere. L’assassino, è emerso dal sopralluogo, avrebbe tentato di lavare le federe dei cuscini del divano che poi ha portato fuori dalla casa forse nel tentativo di fare sparire prove che sono diventate assai pesanti contro di lui. Che cosa abbia scatenato la furia omicida del viticoltore non è molto chiaro. Fatto sta che quella sera Cinzia ha accettato forse non del tutto volontariamente di salire su quell’auto per quello che è stato il suo ultimo viaggio. La mattina del 12 settembre era stata la sorella Carlotta con un post a denunciarne la scomparsa. "Questa – aveva scritto mostrando la foto di Cinzia – è mia sorella, l’altra notte è uscita da un locale di Palau ma noi non siamo più stati in grado di raggiungerla. Se qualcuno l’ha vista mi contatti". Ma le indagini su Ragnedda erano già partite, adesso le prove lo hanno inchiodato.