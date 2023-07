Uccisa e fatta a pezzi La mamma di Carol "Tradita dalla giustizia Non era lei il mostro"

di Christian Sormani

SESTO CALENDE (Varese)

"Era una mamma bravissima e non certo un mostro. Il mostro è chi l’ha uccisa". La madre di Carol Maltesi, Giuseppina, non riesce a darsi pace dopo aver letto le motivazioni della sentenza con cui la Corte d’assise di Busto Arsizio ha fatto evitare l’ergastolo a Davide Fontana, ex bancario di 44 anni condannato a trent’anni per aver ucciso la 26enne con tredici martellate e poi averla sgozzata, smembrata, congelata, sfregiata, bruciata e quindi gettata in un dirupo in alcuni sacchi dell’immondizia. E non accetta nemmeno le spiegazioni con cui il presidente della Corte, Giuseppe Fazio, ha giustificato quella scelta dopo aver definito la vittima una "giovane e disinibita".

"Sono convinto - ha detto il giudice in un’intervista - di non aver mancato di rispetto a nessuno e non sarebbe stato diverso se la ragazza avesse fatto la suora anziché l’attrice. Se non si capisce ciò che abbiamo scritto, è senz’altro un problema mio: ma anche chi legittimamente critica le motivazioni dovrebbe prima leggerle nella loro concatenazione su concetti giuridici che hanno significato diverso rispetto alla Treccani". Dalla definizione di "giovane disinibita" che "si era servita di lui" Fazio sottolinea che l’espressione va letta "dal punto di vista dell’imputato, così abbiamo scritto, valutando soggettivamente la sua condotta, e l’abbiamo sottolineato, è stato il motivomovente dell’omicidio: ma se è così, non è abietto o futile in senso tecnico-giuridico, oltre a non poter essere ritenuto più turpe di ogni altro movente di un delitto così cruento"

"Carol – tuona oggi la madre, 57 anni – era una ragazza normale, una mamma presente con il figlio e molto affettuosa anche con me. Io soffro di una grave malattia degenerativa e lei mi portava costantemente in ospedale per le terapie: facevamo passeggiate, parlavamo molto, mi sosteneva. Voleva solo il bene degli altri, la mia serenità e la felicità del figlio, per questo dico che non ci sono parole per questa sentenza che è non solo vergognosa, ma davvero scandalosa. Il processo, così, è stato fatto a mia figlia non a chi l’ha uccisa". Annamaria Rago, il legale che assiste l’ex compagno di Carol Maltesi, Marco Bonfrate, e il figlio Carlos di 8 anni, è altrettanto dura: "Se avesse continuato a svolgere l’attività di commessa, come faceva prima della pandemia, a mio avviso, a parità di circostanze, a Fontana sarebbe stato inflitto l’ergastolo". Invece le aggravanti sono cadute una dopo l’altra.

Alla levata di scudi bipartisan seguita alla lettura delle motivazioni della sentenza, ieri si è aggiunta anche quella di Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia: "Se tredici martellate in testa non rappresentano crudeltà e se fare a pezzi quel corpo non lo è, ci chiediamo cosa sia la crudeltà". Sul profilo Facebook di Carol Maltesi ancora oggi si legge una frase pubblicata quando era ancora in vita che, riletta oggi, sa di beffarda: "Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste".