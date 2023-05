Uccisa e bruciata Trovato su una tanica il Dna dell’arrestato

Tracce di dna compatibili con quello di Mohamed Gaaloul sulla tanica di olio esausto trovata a pochi metri dal luogo in cui Alice Neri (nella foto) – la madre 32enne trovata morta nel novembre scorso, bruciata – è stata data alle fiamme nella sua auto, nelle campagne di Concordia. È quello che sembra emergere dalle analisi dei carabinieri del Ris, che hanno passato sotto la lente numerosi reperti rinvenuti sulla scena del crimine. La tanica potrebbe essere la ’chiave di volta’ del caso: gli inquirenti ipotizzano, infatti, che il liquido sia stato utilizzato per alimentare il rogo, nel tentativo di nascondere l’accaduto. E se fosse davvero quello di Gaaloul – in carcere dal momento del suo arresto in Francia – il dna sul manico, questa diventerebbe la prova più importante a suo carico. I risultati dell’esame del dna vengono ritenuti altamente attendibili, ma avvocati e periti che si stanno occupando del caso sostengono che si sia corso troppo: "La propagazione di notizie non fondate su dati certi e documentati – dichiara il difensore di Gaaloul, Roberto Ghini – è uno sporco gioco sulla pelle di una persona ristretta in carcere".