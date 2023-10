Uccisa dall’ex marito in casa. Ipotesi bracciale guasto: "Quei dispositivi da soli non fermano la carneficina"

di Nino

"Sui casi concreti non posso dire nulla, possiamo però fare un ragionamento, sul funzionamento dei braccialetti elettronici". A parlare è Francesco Menditto, procuratore di Tivoli, il magistrato che più di altri si batte contro la violenza di genere e i femminicidi. L’impressione è che i braccialetti non bastino a fermare la carneficina. "Tre cose in premessa: i braccialetti sono disponibili in tutt’Italia, sono sottoutilizzati, sono non solo utili ma indispensabili a prevenire ulteriori violenze ai danni delle donne".

Basta sistemare una cavigliera al piede di un violento per stare tranquilli?

"Ci sono varie tipologie di braccialetto elettronico. Se non si ritiene di applicare il carcere o gli arresti domiciliari, viene ordinato il divieto di avvicinamento alla vittima e si applicano il braccialetto alla caviglia dell’uomo e 2 dispositivi, uno si mette a casa della donna e uno a casa dell’uomo. Poi viene dato alla vittima un telefonino collegato sempre con la sala operativa della società che applica i braccialetti. Quando lo stalker viola la distanza e si avvicina scatta l’allarme e la società incaricata, in tempo reale, avvisa carabinieri o polizia che intervengono".

Questo meccanismo potrebbe non funzionare?

"Sulla base del contratto tra ministero dell’Interno e la società che fornisce il servizio, il malfunzionamento dovrebbe essere registrato e segnalato rapidamente alle forze dell’ordine".

Le risultano molti malfunzionamenti?

"Alcuni, ma erano a favore della vittima: ovvero l’allarme scattava anche se non c’era l’uomo nelle vicinanze. Non è mai capitato che l’uomo si sia avvicinato alla vittima e l’allarme non sia scattato".

Lei più volte ha detto: i braccialetti ci sono, ma non vengono applicati.

"Dai dati ufficiali risulta che è impiegato solo il 40% dei disponibili. La sottoutilizzazione, secondo me, nasce da due problemi: la prima è che si pensa che i braccialetti manchino, ma sappiamo che è falso. La seconda è che anche i magistrati hanno ancora bisogno di un tempo per abituarsi ad applicare questi strumenti. Il legislatore nella modifica che sta approntando li rende obbligatori".

Il ‘codice rosso’ è stato rafforzato, ma si ha l’impressione che non basti. Lei che ne pensa?

"Se chi ascolta la donna nei tre giorni non è formato, comunque non saremo in grado di tutelare la donna. Occorre formazione e professionalità e anche altro. Opportunamente, si sta discutendo un disegno di legge che propone importanti modifiche ma, a mio avviso, se si vuole realmente tutelare la donna, ne occorrono due che mancano".

Quali sono?

"Introdurre il fermo di pubblico ministero che permetterebbe di bloccare subito stalker e maltrattatore senza dover attendere l’esito della richiesta di misura cautelare al gip che richiede tempo; tempo spesso prezioso per una rapida tutela della donna, comunque il giudice dovrà intervenire ma rapidamente, entro 48 ore. Inoltre, ancora una volta ci si preoccupa solo della fase delle indagini preliminari, ma si ignora cosa accade durante il processo".

Spieghi con un esempio.

"Non si prevede in alcun modo di accelerare la fase della decisione: se non si vogliono aumentare i magistrati occorre una super priorità per questi processi. Se non è in atto una misura cautelare, il processo può durare tra i 6 e i 10 anni e il tempo lavora a favore dell’imputato: la donna ridimensiona o ritratta perché spesso non ha un difensore specializzato e le ripercussioni sociali e familiari si scaricano su di lei. Ad esempio, a Tivoli le indagini durano non più di sei mesi, il processo, se non c’è misura cautelare, inizia non prima di tre anni e dura almeno altri tre anni. Se non si affronta questo tema, la tutela delle donne sarà sempre parziale".